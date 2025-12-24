BRASIL
Clima de Natal: ondas de calor e fortes chuvas marcam o feriado
Instituto prevê ondas de calor e chuvas fortes em diversas regiões do país entre a véspera e o dia 25 de dezembro
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 24, um alerta para a ocorrência de ondas de calor e tempestades em diferentes regiões do Brasil durante a véspera e o dia de Natal.
De acordo com o órgão, a combinação de altas temperaturas, aumento da umidade e instabilidades atmosféricas pode provocar mudanças rápidas no tempo, com registro de chuvas intensas, rajadas de vento e descargas elétricas em alguns estados.
Ondas de calor
Em áreas sob influência da onda de calor, os termômetros devem marcar valores acima da média para o período, elevando o risco de desconforto térmico, desidratação e problemas de saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Estados afetados:
- Espírito Santo;
- Minas Gerais;
- Goiás;
- Mato Grosso do Sul;
- Paraná;
- Santa Catarina;
- Todo o estado de São Paulo;
- Todo o estado do Rio de Janeiro.
Tempestades
Já nas regiões onde há previsão de tempestades, o Inmet chama atenção para a possibilidade de alagamentos pontuais, quedas de árvores e transtornos no trânsito, principalmente em áreas urbanas. O instituto lembra que os fenômenos podem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade elevada em curto intervalo de tempo.
Estados afetados:
- Mato Grosso;
- Tocantins;
- São Paulo;
- Minas Gerais;
- Rio Grande do Sul;
- Todo o estado de Goiás;
- Todo o Distrito Federal;
- Todo o estado do Mato Grosso do Sul.
O Inmet recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos meteorológicos, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e redobre os cuidados em caso de chuva forte, buscando abrigo seguro e evitando áreas de risco.
Os alertas seguem válidos ao longo do feriado natalino e podem ser atualizados conforme a evolução das condições climáticas.
