BRASIL
BRASIL

Clima de Natal: ondas de calor e fortes chuvas marcam o feriado

Instituto prevê ondas de calor e chuvas fortes em diversas regiões do país entre a véspera e o dia 25 de dezembro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/12/2025 - 14:26 h
Veja o clima durante a véspera do Natal
Veja o clima durante a véspera do Natal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 24, um alerta para a ocorrência de ondas de calor e tempestades em diferentes regiões do Brasil durante a véspera e o dia de Natal.

De acordo com o órgão, a combinação de altas temperaturas, aumento da umidade e instabilidades atmosféricas pode provocar mudanças rápidas no tempo, com registro de chuvas intensas, rajadas de vento e descargas elétricas em alguns estados.

Ondas de calor

Em áreas sob influência da onda de calor, os termômetros devem marcar valores acima da média para o período, elevando o risco de desconforto térmico, desidratação e problemas de saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Estados afetados:

  • Espírito Santo;
  • Minas Gerais;
  • Goiás;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Paraná;
  • Santa Catarina;
  • Todo o estado de São Paulo;
  • Todo o estado do Rio de Janeiro.

Tempestades

Já nas regiões onde há previsão de tempestades, o Inmet chama atenção para a possibilidade de alagamentos pontuais, quedas de árvores e transtornos no trânsito, principalmente em áreas urbanas. O instituto lembra que os fenômenos podem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade elevada em curto intervalo de tempo.

Estados afetados:

  • Mato Grosso;
  • Tocantins;
  • São Paulo;
  • Minas Gerais;
  • Rio Grande do Sul;
  • Todo o estado de Goiás;
  • Todo o Distrito Federal;
  • Todo o estado do Mato Grosso do Sul.

O Inmet recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos meteorológicos, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e redobre os cuidados em caso de chuva forte, buscando abrigo seguro e evitando áreas de risco.

Os alertas seguem válidos ao longo do feriado natalino e podem ser atualizados conforme a evolução das condições climáticas.

