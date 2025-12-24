Clima de Natal: ondas de calor e fortes chuvas marcam o feriado

Veja o clima durante a véspera do Natal - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 24, um alerta para a ocorrência de ondas de calor e tempestades em diferentes regiões do Brasil durante a véspera e o dia de Natal.

De acordo com o órgão, a combinação de altas temperaturas, aumento da umidade e instabilidades atmosféricas pode provocar mudanças rápidas no tempo, com registro de chuvas intensas, rajadas de vento e descargas elétricas em alguns estados.

Ondas de calor

Em áreas sob influência da onda de calor, os termômetros devem marcar valores acima da média para o período, elevando o risco de desconforto térmico, desidratação e problemas de saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Estados afetados:

Espírito Santo;

Minas Gerais;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Paraná;

Santa Catarina;

Todo o estado de São Paulo;

Todo o estado do Rio de Janeiro.

Tempestades

Já nas regiões onde há previsão de tempestades, o Inmet chama atenção para a possibilidade de alagamentos pontuais, quedas de árvores e transtornos no trânsito, principalmente em áreas urbanas. O instituto lembra que os fenômenos podem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade elevada em curto intervalo de tempo.

Estados afetados:

Mato Grosso;

Tocantins;

São Paulo;

Minas Gerais;

Rio Grande do Sul;

Todo o estado de Goiás;

Todo o Distrito Federal;

Todo o estado do Mato Grosso do Sul.

O Inmet recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos meteorológicos, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e redobre os cuidados em caso de chuva forte, buscando abrigo seguro e evitando áreas de risco.

Os alertas seguem válidos ao longo do feriado natalino e podem ser atualizados conforme a evolução das condições climáticas.