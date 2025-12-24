Menu
POLÍTICA
CNH DO BRASIL

Justiça derruba liminar e mantém novas regras da CNH em todo país

Decisão foi proferida pela TRF-1

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

24/12/2025 - 13:14 h
Nova CNH digital
Nova CNH digital -

As novas regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio do programa CNH do Brasil, permanecem valendo no país após a decisão do desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Isso porque o magistrado derrubou uma liminar que impedia a aplicação do programa na última terça-feira, 23.

A medida atende a um recurso apresentado pela União contra a decisão da 3ª Vara Federal Cível de Mato Grosso após uma liminar impetrada pelo Detran que questionou a implementação da norma.

O novo programa, que barateou a emissão do documento, foi lançado pelo presidente Lula (PT) no início deste mês, no dia 9.

Motorista é flagrado com CNH vencida há 21 anos
De doméstica a pioneira: conheça primeira brasileira que conquistou nova CNH
Bom condutor pode renovar a CNH de graça; entenda como funciona

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a medida vai "abaixar 40% do custo de exames para todo o povo brasileiro, médicos e psicológicos. A média era de 300 reais e vai cair para no máximo 180 reais".

O que muda

  • Fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas;
  • Conteúdo teórico disponível gratuitamente no app do governo, sem carga horária exigida;
  • Possibilidade de usar veículo próprio nas aulas práticas;
  • Instrutor autônomo credenciado pelo Detran poderá substituir a autoescola;
  • Redução da carga mínima de aulas práticas: de 20 para 2 horas;
  • Provas práticas e exames médicos seguem presenciais;
  • Segundo teste gratuito para quem reprovar;
  • Fim do prazo de um ano para concluir o processo de habilitação.

Como vai funcionar: passo a passo pelo aplicativo

Com o novo aplicativo CNH do Brasil, grande parte do processo poderá ser realizada digitalmente. O candidato poderá optar entre começar tudo pela plataforma ou procurar uma autoescola tradicional.

O passo a passo previsto é:

  • Fazer o curso teórico gratuito pelo app (computador, celular ou tablet);
  • Receber o certificado que libera o candidato para a prova teórica;
  • Ir ao Detran para foto e biometria;
  • Realizar exame médico e psicológico com profissionais de livre escolha;
  • Fazer a prova teórica;
  • Escolher entre autoescola ou instrutor autônomo para as aulas práticas;
  • Realizar a prova prática;
  • Sendo aprovado, receber automaticamente a CNH digital.

Instrutores autônomos também serão identificados no aplicativo e deverão registrar todas as aulas diretamente no sistema.

