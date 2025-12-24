CNH DO BRASIL
Justiça derruba liminar e mantém novas regras da CNH em todo país
Decisão foi proferida pela TRF-1
Por Gabriela Araújo
As novas regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio do programa CNH do Brasil, permanecem valendo no país após a decisão do desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).
Isso porque o magistrado derrubou uma liminar que impedia a aplicação do programa na última terça-feira, 23.
A medida atende a um recurso apresentado pela União contra a decisão da 3ª Vara Federal Cível de Mato Grosso após uma liminar impetrada pelo Detran que questionou a implementação da norma.
O novo programa, que barateou a emissão do documento, foi lançado pelo presidente Lula (PT) no início deste mês, no dia 9.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a medida vai "abaixar 40% do custo de exames para todo o povo brasileiro, médicos e psicológicos. A média era de 300 reais e vai cair para no máximo 180 reais".
O que muda
- Fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas;
- Conteúdo teórico disponível gratuitamente no app do governo, sem carga horária exigida;
- Possibilidade de usar veículo próprio nas aulas práticas;
- Instrutor autônomo credenciado pelo Detran poderá substituir a autoescola;
- Redução da carga mínima de aulas práticas: de 20 para 2 horas;
- Provas práticas e exames médicos seguem presenciais;
- Segundo teste gratuito para quem reprovar;
- Fim do prazo de um ano para concluir o processo de habilitação.
Como vai funcionar: passo a passo pelo aplicativo
Com o novo aplicativo CNH do Brasil, grande parte do processo poderá ser realizada digitalmente. O candidato poderá optar entre começar tudo pela plataforma ou procurar uma autoescola tradicional.
O passo a passo previsto é:
- Fazer o curso teórico gratuito pelo app (computador, celular ou tablet);
- Receber o certificado que libera o candidato para a prova teórica;
- Ir ao Detran para foto e biometria;
- Realizar exame médico e psicológico com profissionais de livre escolha;
- Fazer a prova teórica;
- Escolher entre autoescola ou instrutor autônomo para as aulas práticas;
- Realizar a prova prática;
- Sendo aprovado, receber automaticamente a CNH digital.
Instrutores autônomos também serão identificados no aplicativo e deverão registrar todas as aulas diretamente no sistema.
