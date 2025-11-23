CNH para idosos: regras para renovação do documento têm novos ajustes

CNH digital - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Para os condutores da terceira idade, manter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em dia exige atenção redobrada às regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As normas atuais estabelecem validades diferentes conforme a faixa etária do motorista.



A medida, que promete diminuir a burocracia para a renovação do documento, foi repassada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e busca avaliar a aptidão física e mental seja reavaliada com a frequência necessária.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os novos prazos de validade para idosos

Condutores de 50 e 69 anos: validade do documento é de 5 anos.

Condutores de 70 anos ou mais: validade do documento é de 3 anos.

A decisão da CTB tem o intuito de garantir que a aptidão física e mental dos idosos seja reavaliada com maior frequência.

Exame médico para a terceira idade

O exame de aptidão física e mental exigido para os condutores de todas as idades tende ser mais minucioso para os condutores idosos.

Se na avaliação, o médico identificar alguma condição de saúde que exija outros acompanhamentos, o profissional tem a autonomia de reduzir a validade da CNH.

Sendo assim, o prazo pode cair para 1 ano ou até seis meses, independente da idade do motorista.

Documentos necessários para renovação da CNH

Para renovar a CNH, os documentos necessários são: