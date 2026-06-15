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CNH vencida terá validade prorrogada; saiba detalhes

O prazo foi prorrogado para um grupo seleto de condutores

Franciely Gomes
Por
A CNH deverá ser renovada após a data estabelecida
A CNH deverá ser renovada após a data estabelecida - Foto: Divulgação | Ascom Detran-AL

Motoristas com CNHs com vencimento entre 5 de junho e 8 de setembro de 2026 terão o prazo de renovação prorrogado. Os documentos dos condutores valerão até o dia 9 de setembro de 2026, sem necessidade de emitir uma nova via ou realizar qualquer procedimento.

A medida foi implementada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) do Mato Grosso do Sul, devido a nova lei da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sancionada no início do mês de junho. Ela também é válida para a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

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As CNHs contempladas com a prorrogação poderão ser usadas normalmente até 9 de setembro de 2026, e a renovação deverá ser feita em até 30 dias, ou seja, no dia 9 de outubro de 2026.

Entretanto, a medida não será aplicada a condutores que estão com o direito de dirigir suspenso ou com a CNH cassada. Estes deverão seguir os procedimentos tradicionais, de acordo com cada caso específico.

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Mudanças com a nova lei

A nova lei trouxe algumas mudanças significativas para os motoristas de todo o Brasil. Dentre as principais mudanças do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estão a chamada renovação automática da CNH para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Todavia, a lei mantém a exigência dos exames de aptidão física e mental, que devem ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores autorizados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

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Tags

cnh Contran mato grosso do sul

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