Menina de 8 anos morre após cabelo ficar preso em bomba de piscina

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A menina Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira, de 8 anos, morreu após um acidente na piscina da casa da família, em Porto dos Gaúchos, município localizado a 644 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.

O caso ocorreu neste domingo, 14, e foi registrado pela Polícia Civil como afogamento. Sofia era filha do vereador Caio Pintor (MDB).

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Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança estava na piscina com a irmã quando teve os cabelos presos no sistema de sucção do equipamento.

A força exercida pela bomba instalada na piscina teria puxado a menina para o local de captação da água, impedindo que ela conseguisse se soltar sozinha.

Irmã pediu ajuda aos pais

Ainda de acordo com o registro policial, a irmã de Sofia percebeu o que estava acontecendo e correu para pedir ajuda aos pais, que estavam na residência.

A criança foi retirada da piscina e socorrida imediatamente para uma unidade de saúde de Porto dos Gaúchos.

No hospital, equipes médicas realizaram procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) por aproximadamente 30 minutos. Os profissionais conseguiram restabelecer os sinais vitais da menina em um primeiro momento.

Após os procedimentos iniciais, Sofia foi transferida de ambulância para o Hospital Municipal de Juara, cidade vizinha.

Entretanto, durante o atendimento, a criança sofreu uma nova parada cardíaca. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela morreu cerca de 30 minutos após dar entrada na unidade hospitalar.

Câmara Municipal lamenta morte

A morte da menina provocou comoção em Porto dos Gaúchos. Em nota, a Câmara Municipal manifestou pesar pela perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

O caso também repercutiu entre moradores do município, que lamentaram a morte da criança nas redes sociais.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente e verificar as condições de funcionamento da piscina e do sistema de sucção.