Colunista de A TARDE é eleito um dos 100 mais influentes do Agronegócio

José Luis Tejón Megido - Foto: Divulgação

Contribuindo para o crescimento do agronegócio brasileiro, José Luis Tejón Megido foi eleito como um dos 100 Mais Influentes do Agronegócio 2025 na categoria “Empresário”, nesta quarta-feira, 30. Para o setor, o prêmio que será concedido ao colunista de A TARDE e sócio-diretor de uma agência de publicidade é considerado como um Oscar.

A premiação, realizada pelo Grupo Mídia, homenageia os nomes que mais se destacaram no setor nos últimos 12 meses. Os selecionados foram escolhidos por meio de votação aberta pelo site do prêmio e de pesquisa de mercado.

O colunista de A TARDE recebeu prêmio na última terça-feira, 29, no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, em São Paulo. A conquista foi celebrada pelo empresário da Biomarketing.

"Uma honra especial estar nos 100 maiores influenciadores do agronegócio do país, e atribuo isso por ter e estar também ao lado da mídia séria da informação certa com qualidade jornalística. Na Bahia e Nordeste junto com o grupo de comunicação A TARDE. Compartilho com nossa equipe leitores internautas e ouvintes essa premiação. Nosso agro muda o Brasil e o mundo para melhor", afirma.

Veja prêmio

Na ocasião, ele foi representado pela comunicadora, que também é engajada no setor, Mirella Cais. “Agradeço à Mirella Cais por me representar com tanta elegância nesta ocasião especial”.

José Luis Tejón Megido é conselheiro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), publicitário, jornalista, escritor e professor. Além disso, ele também atua como conferencista internacional e Top of Mind de RH, com autoridade nas áreas de marketing em agronegócio, gestão de vendas, liderança, motivação e superação humana. No Grupo A TARDE, ele colabora com a coluna A TARDE Agro, veiculada tanto no impresso, quanto no portal