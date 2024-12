Comerciante assassinado descobriu traição da esposa por central do carro

- Foto: Redes sociais

O comerciante Igor Peretto, morto a facadas em Praia Grande, no litoral de São Paulo, descobriu a traição da esposa, Rafaela Costa, após ver uma ligação dela na central multimídia do carro do cunhado e sócio, Mario Vitorino segundo depoimentos obtidos pela Polícia Civil.

Rafaela, Mario e Marcelly Peretto (irmã da vítima) foram presos por envolvimento no crime. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) concluiu que o trio premeditou a morte do comerciante, em 31 de agosto, porque ele era um "empecilho no triângulo amoroso".

A central multimídia é instalada no painel do carro para que o motorista realize diferentes funções, sem tirar o foco da direção. Com o sistema, é possível reproduzir músicas, acessar o sistema de posicionamento global, conhecido pela sigla GPS [em inglês, Global Positioning System] e fazer ligações.

Na madrugada do dia do crime, de acordo com o relatório do setor de investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande, Mario levava o Igor para a casa da mãe dele depois de uma festa, quando apareceu no painel do carro uma ligação do contato "Rafaela Cunhada".

Em depoimento à Polícia Civil, Mario explicou que Igor começou a exigir satisfações sobre o motivo da ligação naquele horário, "ficando muito exaltado e nervoso". O cunhado disse ter mandado a seguinte mensagem para Rafaela: "Deu merda".

De acordo com Mario, Igor percebeu que ele enviou a mensagem e apagou a conversa com Rafaela. Diante da situação, o comerciante teria obrigado o cunhado a dirigir até o apartamento da irmã para contar que eles estavam tendo um caso. No imóvel, a discussão terminou com a morte da vítima.

Ocomerciante Igor Peretto foi encontrado morto no dia 31 de agosto, com sinais de facadas dentro de um apartamento em Praia Grande.

Ele foi vítima de um plano elaborado pelo trio: Rafaela Costa (viúva de vítima), Marcelly Peretto (irmã de vítima) e Mario Vitorino (cunhado da vítima), que mantinham um relacionamento amoroso e viam Igor como um "empecilho" na dinâmica