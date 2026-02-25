Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIBERAÇÃO

Comissão do Senado aprova projeto que flexibiliza acesso a armas de fogo

Proposta susta decreto presidencial de 2023 e devolve competências ao Exército

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/02/2026 - 7:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Proposta representa um revés para a política de desarmamento do Executivo
Proposta representa um revés para a política de desarmamento do Executivo -

A Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 24, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 190/2023, que visa derrubar as restrições à aquisição e ao porte de armas de fogo implementadas pelo atual governo.

A proposta, que agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), representa um revés para a política de desarmamento do Executivo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O projeto suspende os efeitos do Decreto 11.615/2023, norma que endureceu as exigências para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs).

Leia Também:

Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá

Entre os pontos principais, a lei em vigor transferiu a fiscalização e o registro de armas civis do Exército para a Polícia Federal e impôs critérios mais rigorosos para a comercialização de munições e equipamentos.

Conflito de competências

O autor da proposta, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), sustenta que o Palácio do Planalto extrapolou o poder regulamentar. De acordo com Heinze, o decreto vigente altera, na prática, dispositivos consolidados no Estatuto do Desarmamento, tarefa que caberia exclusivamente ao Poder Legislativo.

"O decreto ultrapassa o papel do Executivo ao modificar regras previstas em lei", afirmou o parlamentar.

O relator da matéria, senador Marcio Bittar (PL-AC), acompanhou o parecer favorável, argumentando que as restrições atuais impactam negativamente a economia do setor, o esporte do tiro e o direito à legítima defesa.

De acordo com Bittar, o PDL busca "preservar a hierarquia das normas" e garantir direitos anteriormente estabelecidos.

Votação

Caso seja aprovado na CCJ, o texto vai seguir para votação no Plenário do Senado. Se validado, o PDL tem o poder de anular imediatamente as regras do Executivo sem a necessidade de sanção presidencial, uma vez que se trata de um instrumento de controle do Legislativo sobre atos do governo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

armas de fogo comissão de constituição e justiça desarmamento Legislação Brasileira. Projeto de Decreto Legislativo segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Proposta representa um revés para a política de desarmamento do Executivo
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Proposta representa um revés para a política de desarmamento do Executivo
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Proposta representa um revés para a política de desarmamento do Executivo
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Proposta representa um revés para a política de desarmamento do Executivo
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x