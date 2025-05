Como manter a casa limpa durante a semana em até 20 minutos por dia

Tarefas como lavar roupa, passar pano, limpar o banheiro podem ser organizadas em um cronograma semanal - Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

Por mais que pareça impossível, diante da correria do dia a dia, é possível organizar a casa e deixar a "faxina pesada" para o final de semana. O primeiro passo é criar uma rotina diária focada em tarefas rápidas e eficientes e priorizar o que mais aparece.

Estabelecer e criar um cronograma semanal, ao dividir e distribuir as tarefas de limpeza por dia da semana, como lavar roupa, passar pano, limpar o banheiro, é um começo para manter a organização. Além de dedicar cada dia da semana a um cômodo específico, para focar nas tarefas de limpeza e organização. Esse planejamento facilita a manutenção da ordem.

Dicas para limpar a casa em poucos minutos

O Portal A TARDE elencou as principais atividades para quem quer dar uma geral e organizar a casa, entre 10 e 20 minutos durante a semana para aliviar e deixar a “faxina pesada” para o final de semana. Confira:

Limpar um cômodo por dia:

Dê uma geral em cada cômodo, foque em tarefas rápidas como tirar objetos do chão, limpar superfícies e organizar.

Arrumar a cama todo dia:

Dedique alguns minutos para arrumar a cama e deixar o quarto com uma sensação de organização. Essa medida ajuda ainda a aprender a manter todas as demais coisas arrumadas e inspira a manter os demais cômodos da casa também em ordem, de acordo com especialistas.

Limpar o básico do banheiro:

Dedique alguns minutos diários para limpar com desinfetante o vaso sanitário e a pia, além de manter limpo os espelhos e assim manter o banheiro limpo.

Evitar acumular louça na pia:

Tente lavar a louça imediatamente após o uso para evitar acúmulo. Outra opção também é durante o preparo de alimentos, após o uso dos objetos de cozinha já ir lavando louça para reduzir também o acúmulo.

Passar vassoura ou mop rápido todo dia:

Com a movimentação diária, às vezes ao trazer sujeira da rua para casa, ou até o acúmulo de pó pode ser reduzido com o ato de passar vassoura ou mop rápido diariamente. Para assim, ajudar a eliminar a sujeira do chão antes que se acumule.

Guarde objetos:

Pegue objetos que estão fora do lugar e coloque-os de volta no lugar certo. Invista também em organizadores, use caixas cestos e prateleiras para agrupar e armazenar itens, e assim facilitar a organização. Tente guardar assim que terminar de usar, o que foi pego.

Limpe superfícies:

Passe um pano úmido em superfícies como mesas, bancadas e mesas de centro para tirar o pó e sujeiras acumuladas.

Organize as roupas:

Lave e guarde as roupas assim que houver quantidade suficiente para colocar na máquina. Outro ponto importante é não empilhar roupas, estejam elas sujas ou limpas. Assim que sua roupar secar, já dobre e guarde no local certo.

Limpe e organize a geladeira e a despensa:

Descarte alimentos estragados e organize os itens para facilitar o acesso.

Inclua familiares e filhos nas tarefas diárias:

Com um montante de funções domésticas diárias para organizar e manter limpa a casa, envolver filhos e familiares que vivem no local na limpeza pode ajudar a otimizar as tarefas. Os mais velhos podem ensinar aos mais novos a organizar suas próprias bagunças desde pequenos.

Cada brinquedo deve ter seu lugar certo e a criança deve saber que lugar é este para colocar lá de volta, após a brincadeira. É necessário o cuidado com o que delegar a depender da idade, principalmente devido às tarefas perigosas, até que a criança tenha habilidade suficiente, mas pequenas práticas de arrumação podem ser inseridas pouco a pouco.