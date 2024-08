Concurso acumula e Mega-Sena terá prêmio de R$ 65 milhões

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.763 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (17) em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (20), está estimado em R$ 65 milhões.

A quina premiou 52 apostas, com cada uma recebendo R$ 75.241,53. Já a quadra teve 4.751 vencedores, que levarão R$ 1.176,46 cada.

Leia também:



>> Mãe é presa após dar 'pauladas' em filha por não limpar a casa

>> Vídeo: suspeitos invadem e roubam clientes em barbearia na Pituba

>> Em fim de contrato, Michael tem promessa de voltar jogar no Flamengo

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas nas lotéricas em todo o Brasil ou pelo site da Caixa até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, com o valor mínimo de R$ 5.