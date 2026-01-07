Corpo de adolescente que sumiu no Réveillon de Copacabana é encontrado

- Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

O corpo do adolescente de 14 anos que estava desaparecido no Rio de Janeiro, foi encontrado nesta terça-feira, 6. O jovem sumiu no mar da Praia de Copacabana, na véspera de ano novo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, que realizavam as buscas desde o ocorrido, encontraram a vítima sem vida. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) fez o reconhecimento.

O adolescente estava desaparecido há sete dias, desde que entrou no mar, durante comemoração no Réveillon, no dia 31 de dezembro de 2025. No momento do desaparecimento, a praia estava sinalizada com bandeira vermelha devido ao alto risco para os banhistas, devido à ressaca no litoral.

Equipes do 3º Grupamento Marítimo foram acionadas na manhã da última quinta-feira, 1º. Desde então, os agentes vinham atuando nas proximidades do Posto 2.

840 afogamentos no Rio de Janeiro no Réveillon

Durante a virada deste ano, o Corpo de Bombeiros resgatou 840 pessoas em praias de todo o Estado do Rio de Janeiro. O número corresponde a um aumento de 2.445% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 33 resgates.