Corpo de homem-bomba que se explodiu no STF é cremado em Goiás

Frascisco explodiu uma bomba em frente ao STF no dia 13 de novembro - Foto: Reprodução | Tiü França no Facebook

O corpo de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, foi cremado no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás, a 45 km do centro de Brasília, na tarde desra quinta-feira, 5. Francisco, que morreu ao explodir uma bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O corpo de Francisco foi liberado para cremação no no último dia 13, após passar por perícia na Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal.

Leia mais:

>> Vídeo: criminosos assaltam loja de eletrônicos vestidos de Papai Noel

>> Família descobre troca de bebês após 3 anos do nascimento



O corpo chegou ao crematório, acompanhado por um dos filhos de Francisco e outro parente próximo. A cerimônia de despedida foi breve e discreta, sem a presença de mais familiares ou amigos.

Após assinarem os documentos para a cremação, os dois familiares fizeram uma breve oração em silêncio. O filho, que preferiu não se identificar, desabafou rapidamente. "É inexplicável. A gente agora só quer que respeitem a família".

Pouco tempo depois, ele deixou o local carregando os pertences do pai, incluindo um paletó estampado com naipes de baralho, que Francisco usava no momento do atentado. A peça de roupa ainda estava embalada no saco plástico da perícia.