Criador do Jornal Nacional, jornalista Carlos Bastos morre aos 91 anos

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O jornalista Carlos Henrique Esquivel morreu, nesta terça-feira, 21, aos 91 anos, em Porto Alegre (RS). Ele estava internado no Hospital Moinho de Vento, desde 11 de julho, devido a complicações cardíacas e renais.

Bastinhos começou a carreira em 1955, passando pelo jornal Zero Hora, a Rádio, a TV Gaúcha e a Rede Globo. Em 1969, ele participou da criação do Jornal Nacional, um dos principais noticiários do Brasil desde então.

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Referência em cobertura política

Carlos atuou por mais de 70 anos na cobertura política, sobretudo em Rio Grande do Sul, trabalhando como superintendente de Comunicação Social da Assembleia Legislativa e secretário de Comunicação no governo estadual de Alceu Collares.

Além disso, ele cobriu campanhas presidenciais, governos estaduais e crises institucionais. Acompanhou a Campanha da Legalidade, em 1961, dentro do Palácio Piratini, e conviveu com figuras políticas como Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola.

O velório será na manhça desta quarta-feira, 22, às 9h30min, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa. O sepultamento está previsto para 17h, no Cemitério São Miguel e Almas.

Ele deixa a esposa, Ana Maria Lopes de Almeida Bastos, quatro filhos e quatro netos.