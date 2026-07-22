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Criador do Jornal Nacional, jornalista Carlos Bastos morre aos 91 anos

Com quase 70 anos de atuação, ele foi uma das principais referências na cobertura da política

Luiza Nascimento
Por
Carlos Henrique Esquivel
Carlos Henrique Esquivel - Foto: Reprodução

O jornalista Carlos Henrique Esquivel morreu, nesta terça-feira, 21, aos 91 anos, em Porto Alegre (RS). Ele estava internado no Hospital Moinho de Vento, desde 11 de julho, devido a complicações cardíacas e renais.

Bastinhos começou a carreira em 1955, passando pelo jornal Zero Hora, a Rádio, a TV Gaúcha e a Rede Globo. Em 1969, ele participou da criação do Jornal Nacional, um dos principais noticiários do Brasil desde então.

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Referência em cobertura política

Carlos atuou por mais de 70 anos na cobertura política, sobretudo em Rio Grande do Sul, trabalhando como superintendente de Comunicação Social da Assembleia Legislativa e secretário de Comunicação no governo estadual de Alceu Collares.

Além disso, ele cobriu campanhas presidenciais, governos estaduais e crises institucionais. Acompanhou a Campanha da Legalidade, em 1961, dentro do Palácio Piratini, e conviveu com figuras políticas como Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola.

O velório será na manhça desta quarta-feira, 22, às 9h30min, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa. O sepultamento está previsto para 17h, no Cemitério São Miguel e Almas.

Ele deixa a esposa, Ana Maria Lopes de Almeida Bastos, quatro filhos e quatro netos.

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Tags

acolhimento infância voluntariado.

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