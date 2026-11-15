Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Criança de 7 anos é esquecida pela família dentro de avião

Caso aconteceu na tarde deste sábado, 14, na cidade de Porto Alegre-RS

Gustavo Nascimento
Por
Foto ilustrativa de avião da Latam
Foto ilustrativa de avião da Latam - Foto: Reprodução

Uma criança de sete anos foi esquecida pela família dentro de um avião após o desembarque dos passageiros no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu na tarde de sábado, 14, em um voo da Latam que saiu de São Paulo com destino à capital gaúcha.

O episódio foi comunicado pelo piloto à torre de controle do aeroporto. Em conversa pelo rádio, o comandante informou que os familiares haviam deixado a aeronave sem perceber que o menino ainda estava a bordo e solicitou a presença de um funcionário da companhia aérea.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Uma família desembarcou e esqueceu o filho a bordo aqui, aproximadamente sete anos. Preciso que um despachante venha aqui, por gentileza”, relatou o piloto.

O diálogo foi captado pelo canal Spotter SBPA Live, que transmite as movimentações do aeroporto. Na comunicação, a controladora de tráfego aéreo informou que os pais já estavam na área de desembarque aguardando a criança.

Menino já foi entregue à mãe

O caso envolveu o voo LA3420, que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e pousou em Porto Alegre às 15h29. Segundo informações da companhia aérea, o menino permaneceu na aeronave após a saída dos familiares e ficou cerca de 15 minutos sem os responsáveis.

Em nota, a Latam informou que a criança recebeu acompanhamento da equipe da empresa e foi entregue em segurança à mãe, após a confirmação do vínculo familiar.

Como os responsáveis já haviam chegado à área pública do aeroporto, não poderiam retornar diretamente à área de embarque para buscar o filho. Por isso, um funcionário da companhia foi acionado para realizar o atendimento.

Leia Também:

PREVIDÊNCIA SOCIAL

CLT, MEIs e autônomos: INSS muda regras de transição da aposentadoria em 2027; veja o que muda
CLT, MEIs e autônomos: INSS muda regras de transição da aposentadoria em 2027; veja o que muda imagem

ACIDENTE AÉREO

Avião cai em mata após atingir torre de energia em Santa Catarina
Avião cai em mata após atingir torre de energia em Santa Catarina imagem

ALERTA METEOROLÓGICO

Nordeste terá ventos de até 56 km/h e chuva após formação de ciclone
Nordeste terá ventos de até 56 km/h e chuva após formação de ciclone imagem

Até o momento, não foram esclarecidas as circunstâncias que levaram a família a desembarcar sem a criança. A identidade dos envolvidos também não foi divulgada.

O episódio foi registrado em uma gravação da comunicação entre o piloto e a torre de controle, que circulou nas redes sociais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Aeroporto brasil Segurança

Relacionadas

Mais lidas