BRASIL
Criança de 7 anos é esquecida pela família dentro de avião
Caso aconteceu na tarde deste sábado, 14, na cidade de Porto Alegre-RS
Uma criança de sete anos foi esquecida pela família dentro de um avião após o desembarque dos passageiros no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu na tarde de sábado, 14, em um voo da Latam que saiu de São Paulo com destino à capital gaúcha.
O episódio foi comunicado pelo piloto à torre de controle do aeroporto. Em conversa pelo rádio, o comandante informou que os familiares haviam deixado a aeronave sem perceber que o menino ainda estava a bordo e solicitou a presença de um funcionário da companhia aérea.
“Uma família desembarcou e esqueceu o filho a bordo aqui, aproximadamente sete anos. Preciso que um despachante venha aqui, por gentileza”, relatou o piloto.
O diálogo foi captado pelo canal Spotter SBPA Live, que transmite as movimentações do aeroporto. Na comunicação, a controladora de tráfego aéreo informou que os pais já estavam na área de desembarque aguardando a criança.
Menino já foi entregue à mãe
O caso envolveu o voo LA3420, que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e pousou em Porto Alegre às 15h29. Segundo informações da companhia aérea, o menino permaneceu na aeronave após a saída dos familiares e ficou cerca de 15 minutos sem os responsáveis.
Em nota, a Latam informou que a criança recebeu acompanhamento da equipe da empresa e foi entregue em segurança à mãe, após a confirmação do vínculo familiar.
Como os responsáveis já haviam chegado à área pública do aeroporto, não poderiam retornar diretamente à área de embarque para buscar o filho. Por isso, um funcionário da companhia foi acionado para realizar o atendimento.
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Até o momento, não foram esclarecidas as circunstâncias que levaram a família a desembarcar sem a criança. A identidade dos envolvidos também não foi divulgada.
O episódio foi registrado em uma gravação da comunicação entre o piloto e a torre de controle, que circulou nas redes sociais.