Avião cai em mata após atingir torre de energia em Santa Catarina

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Um piloto de 49 anos foi resgatado com vida após a queda de um avião de pequeno porte em uma área de mata nativa em Brusque, em Santa Catarina, na manhã deste sábado, 14. Antes de cair, a aeronave Vans RV-4 colidiu com uma torre de transmissão de energia elétrica nas proximidades do Aeródromo Fazenda Aero Amil.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o homem ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do interior do avião pelas equipes de resgate. Ele estava consciente e orientado, com sinais vitais normais, mas relatava dores pelo corpo e na região lombar.

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De acordo com os bombeiros, o piloto havia sido contratado pela Fazenda Aero Amil para realizar manobras na região. Durante o voo, ele perdeu o controle da aeronave, atingiu a estrutura de transmissão de energia e caiu em uma área de vegetação fechada.

O atendimento contou com o apoio do helicóptero Arcanjo 03, enviado de Blumenau, além da equipe de resgate de Brusque.