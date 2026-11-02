“Vamos bater no chão”: áudio revela fala de piloto em queda de avião

Siga o A TARDE no Google

Um áudio da comunicação entre uma piloto de avião e os controladores de tráfego aéreo mostra os momentos de desespero da tripulação antes da queda de uma aeronave nos Estados Unidos, neste domingo, 1º.

Na gravação, a piloto relata problemas com gelo e turbulência, declara emergência e diz: “Vamos bater no chão”. O acidente aconteceu em Palm Beach, na Flórida.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O avião, um Learjet 60, caiu em um bairro residencial e explodiu perto de uma movimentada avenida. Segundo o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, as nove pessoas que estavam a bordo morreram.

A copiloto da aeronave, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, era filha de brasileiros. Ela ganhou destaque na imprensa americana em 2023, quando conquistou sua licença de piloto particular aos 17 anos, antes mesmo de obter a habilitação para dirigir.

Condições adversas durante o voo

O áudio mostra que, minutos antes da queda, a tripulação relatou condições adversas durante o voo. A gravação foi obtida pelo site LiveATC, que monitora comunicações de aeroportos e aeronaves em todo o mundo.

A tripulação fala, na gravação, que a aeronave estava a 35 mil pés de altitude e enfrentava turbulência moderada e formação de gelo.

This video shows synchronized air traffic control (ATC) and live Flightradar24 data capturing the final moments of Learjet 60 registration N722BD during a catastrophic emergency on a flight from Austin, Texas, to the Bahamas. https://t.co/EtLpQjJPiL — OpenYourEyes (@Awake5D) November 1, 2026

Em outro momento, a tripulação diz que a temperatura externa era de -47ºC. A piloto também relatou que o gelo estava sendo controlado, mas que a turbulência continuava moderada.

A situação se agravou quando a aeronave começou a encontrar precipitação. A piloto pediu autorização para subir a 37 mil pés, cerca de 11,3 quilômetros de altitude. Pouco depois, ela declarou emergência.

“Mayday, Mayday! Estamos descendo 10 mil pés por minuto”, disse. O Mayday é uma chamada internacional de socorro utilizada em situações de emergência grave, quando uma aeronave precisa de assistência imediata.

Logo depois, a piloto fala que o avião estava em uma condição de velocidade excessiva e que a aeronave estava caindo 20 mil pés (6 km) por minuto.

Em seguida, veio uma das falas mais dramáticas do áudio:

Vamos bater no chão.

Em outro trecho, a piloto grita: “Olhe lá fora, Jack, olhe lá fora! Estamos sem tempo”.

Aeronave chegou a descer 30 mil pés por minuto

Dados de rastreamento do voo indicam que a aeronave chegou a descer 30 mil pés (9 km) por minuto, uma velocidade vertical que ultrapassava os limites de projeto do avião. O avião também teria feito uma inclinação acentuada para a direita antes de atingir o solo.

Até o momento, não há uma conclusão sobre o que provocou a queda. Um especialista em segurança da aviação ouvido pela AP afirmou que o gelo e a turbulência podem ter contribuído para o acidente, mas ressaltou que há diversos fatores que precisam ser investigados.

As circunstâncias da queda, incluindo a formação de gelo, a turbulência e a resposta dos pilotos às condições enfrentadas durante o voo, devem ser apuradas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês).

Relembre como foi o acidente

O avião, um Learjet 60, era particular e havia decolado do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36 do horário local (12h36 em Brasília), com destino às Bahamas. O avião tinha nove pessoas a bordo.

A queda aconteceu às 12h50 (16h50 em Brasília), pouco mais de duas horas após a decolagem.

Imagens gravadas por pessoas que estavam dentro de carros mostram o momento em que o avião despenca do céu e explode perto de uma via movimentada.

O impacto abriu uma cratera no asfalto, espalhou pedaços do pavimento e provocou uma densa fumaça preta.

De acordo com a AP, a aeronave caiu a poucos metros de casas e muito perto de veículos que passavam pelo local.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que não havia relatos imediatos de pessoas feridas ou mortas em solo.

As autoridades também iniciaram a evacuação de cerca de 600 pessoas de uma comunidade de casas móveis nas proximidades do local do acidente.

A FAA, agência de aviação civil dos Estados Unidos, enviará uma equipe para dar suporte à investigação conduzida pelo NTSB.