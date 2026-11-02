Avião que caiu na Flórida era um Learjet 60; saiba quanto custa

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O avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas neste domingo, 1º, era um Learjet 60, jato executivo de médio porte fabricado pela empresa canadense Bombardier. A aeronave, produzida em 2004, havia partido de Austin, no Texas, com destino a North Eleuthera, nas Bahamas.

Segundo a empresa de fretamento Air Charter Service, o modelo é negociado por valores entre US$ 1,5 milhão e US$ 3 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 8 milhões a R$ 16 milhões, considerando uma conversão aproximada. A faixa é uma referência de mercado e não representa uma avaliação específica do avião envolvido no acidente.

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Quanto custa um Learjet 60 usado?

A produção do Learjet 60 foi encerrada em 2007, mas aeronaves usadas continuam disponíveis no mercado. Os preços variam conforme o ano de fabricação, as horas de voo, o número de pousos, os equipamentos e o histórico de manutenção.

Na plataforma Controller, por exemplo, dois Learjet 60SE fabricados em 2006 aparecem anunciados por US$ 2,8 milhões e US$ 2,995 milhões. Já um Learjet 60XR de 2013 está anunciado por US$ 4,3 milhões. Os valores são preços pedidos pelos vendedores e podem ser diferentes dos negociados na venda.

Como é o avião?

O Learjet 60 possui dois motores e cabine geralmente configurada para transportar seis ou sete passageiros, além dos pilotos. O espaço interno pode reunir poltronas individuais e um pequeno sofá, dependendo da configuração da aeronave.

O compartimento de bagagens comporta aproximadamente seis malas. Algumas unidades também permitem utilizar um assento adicional no banheiro fechado, localizado na parte traseira.

O que se sabe sobre a queda na Flórida?

Identificada pelo prefixo N722BD, a aeronave caiu no condado de Palm Beach, na Flórida, durante a tarde de domingo. As nove pessoas que estavam a bordo morreram.

Antes do acidente, a tripulação relatou formação de gelo e turbulência moderada. Em seguida, declarou emergência e informou uma perda rápida de altitude. A causa da queda ainda não foi determinada.

A investigação é conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), com apoio da Administração Federal de Aviação (FAA).