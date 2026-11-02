Áudio registra desespero de piloto antes de queda de avião: "Estamos sem tempo"

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Uma gravação das comunicações entre pilotos e controladores de tráfego aéreo registrou os momentos de tensão que antecederam a queda de um avião no sul da Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo, 1º. O acidente deixou nove mortos.

O áudio, divulgado pelo site LiveATC, mostra o piloto relatando dificuldades para lidar com o gelo e a turbulência antes de declarar emergência. Durante a comunicação, ele informou que a aeronave estava perdendo altitude a uma velocidade de 10 mil pés por minuto. O índice chegou a 22 mil pés por minuto.

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Inicialmente, o piloto relatou enfrentar turbulência moderada e disse que tentava encontrar condições mais estáveis para voar. Menos de um minuto depois, emitiu o alerta internacional de emergência, conhecido como "Mayday".

"Vai se chocar contra o solo", afirmou durante a comunicação. Cerca de 35 segundos depois do primeiro pedido de socorro, a última frase registrada foi: "Estamos sem tempo".

Acidente deixou nove mortos

Segundo informações divulgadas pela AFP, o Learjet seguia em direção às Bahamas quando caiu e explodiu no condado de Palm Beach, no sul da Flórida.

O governador do estado, Ron DeSantis, descreveu a cena como semelhante à de um míssil em queda. Até o momento da publicação, as autoridades não haviam divulgado a identidade das vítimas nem informado quantas eram passageiras e quantas integravam a tripulação.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam o acidente. Investigadores do NTSB devem chegar ao local entre domingo e segunda-feira, 2, quando também está prevista uma entrevista coletiva.

Veja momento da queda: