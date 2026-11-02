Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Áudio registra desespero de piloto antes de queda de avião: "Estamos sem tempo"

Acidente matou nove pessoas neste domingo, 1º

Victoria Isabel
Por
Queda de um avião ocorreu no sul da Flórida, nos Estados Unidos
Queda de um avião ocorreu no sul da Flórida, nos Estados Unidos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma gravação das comunicações entre pilotos e controladores de tráfego aéreo registrou os momentos de tensão que antecederam a queda de um avião no sul da Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo, 1º. O acidente deixou nove mortos.

O áudio, divulgado pelo site LiveATC, mostra o piloto relatando dificuldades para lidar com o gelo e a turbulência antes de declarar emergência. Durante a comunicação, ele informou que a aeronave estava perdendo altitude a uma velocidade de 10 mil pés por minuto. O índice chegou a 22 mil pés por minuto.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, o piloto relatou enfrentar turbulência moderada e disse que tentava encontrar condições mais estáveis para voar. Menos de um minuto depois, emitiu o alerta internacional de emergência, conhecido como "Mayday".

"Vai se chocar contra o solo", afirmou durante a comunicação. Cerca de 35 segundos depois do primeiro pedido de socorro, a última frase registrada foi: "Estamos sem tempo".

Acidente deixou nove mortos

Segundo informações divulgadas pela AFP, o Learjet seguia em direção às Bahamas quando caiu e explodiu no condado de Palm Beach, no sul da Flórida.

O governador do estado, Ron DeSantis, descreveu a cena como semelhante à de um míssil em queda. Até o momento da publicação, as autoridades não haviam divulgado a identidade das vítimas nem informado quantas eram passageiras e quantas integravam a tripulação.

Leia Também:

MUNDO

Reino Unido orienta população a estocar comida e água para 72 horas; entenda
Reino Unido orienta população a estocar comida e água para 72 horas; entenda imagem

MUNDO

Justiça dos EUA rejeita ação de Trump para barrar resultado de eleição no Alasca
Justiça dos EUA rejeita ação de Trump para barrar resultado de eleição no Alasca imagem

ESTADOS UNIDOS

Queda de avião em área residencial deixa nove mortos
Queda de avião em área residencial deixa nove mortos imagem

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam o acidente. Investigadores do NTSB devem chegar ao local entre domingo e segunda-feira, 2, quando também está prevista uma entrevista coletiva.

Veja momento da queda:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente aéreo EUA

Relacionadas

Mais lidas