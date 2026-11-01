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ESTADOS UNIDOS

Queda de avião em área residencial deixa nove mortos

Acidente aconteceu em Palm Beach, na Flórida

Cássio Moreira
Por
Queda de avião deixou nove mortos
Queda de avião deixou nove mortos - Foto: Reprodução

A queda de uma aeronave em uma área residencial de Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos, deixou nove pessoas mortas. O acidente, confirmado pela Administração Federal de Aviação (FAA), ocorreu neste domingo, 1.

De acordo com as primeiras informações, divulgadas pelo portal CNN Brasil, o acidente aconteceu na região da Military Trail, a cerca de seis quilômetros do aeroporto West Palm Beach, nome em homenagem ao presidente Donald Trump.

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O avião era um Learjet 60, com destino às Bahamas, tendo como ponto de partida o Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, em Austin.

Local de acidente passava por tempestades

Ainda segundo a CNN Brasil, o local do acidente passava por tempestades isoladas no momento do ocorrido. A aeronave teria enfrentado o cenário momentos antes da descida.

Ainda não se sabe, entretanto, se as tempestades colaboraram com a queda do avião.

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