Queda de avião em área residencial deixa nove mortos

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A queda de uma aeronave em uma área residencial de Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos, deixou nove pessoas mortas. O acidente, confirmado pela Administração Federal de Aviação (FAA), ocorreu neste domingo, 1.

De acordo com as primeiras informações, divulgadas pelo portal CNN Brasil, o acidente aconteceu na região da Military Trail, a cerca de seis quilômetros do aeroporto West Palm Beach, nome em homenagem ao presidente Donald Trump.

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O avião era um Learjet 60, com destino às Bahamas, tendo como ponto de partida o Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, em Austin.

Local de acidente passava por tempestades

Ainda segundo a CNN Brasil, o local do acidente passava por tempestades isoladas no momento do ocorrido. A aeronave teria enfrentado o cenário momentos antes da descida.

Ainda não se sabe, entretanto, se as tempestades colaboraram com a queda do avião.