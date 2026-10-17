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Susto! Jatinho perde porta durante voo e faz pouso de emergência

O incidente ocorre em meio a um escrutínio crescente da segurança da aviação na Nigéria

Carla Melo
Por
Imagem ilustrativa da imagem Susto! Jatinho perde porta durante voo e faz pouso de emergência
Foto: Reprodução

Tripulantes de um avião que estava a caminho do Aeroporto Murtala Muhammed, em Lagos, na Nigéria passaram por um grande susto após na última quinta-feira, 15, após a porta do jato particular operado pela Triton Aviation cair em pleno voo.

O incidente forçou a tripulação a declarar emergência logo após a decolagem no Aeroporto Internacional Nnamdi Azikiwe, em Abuja, na Nigéria. A aeronave, um CL60 com matrícula T7-SEI e código de voo DWC052, e aconteceu por volta das 16h20.

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De acordo com o relatório do incidente, a tripulação informou ao controle de tráfego aéreo que uma porta se abriu durante o voo. O controlador de radar de aproximação, então, orientou a aeronave a retornar a Abuja, onde realizou um pouso de emergência.

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O incidente ocorre em meio a um escrutínio crescente da segurança da aviação na Nigéria, levantando questões sobre a manutenção e a integridade operacional de aeronaves fretadas privadas.

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