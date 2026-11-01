Reino Unido orienta população a estocar comida e água para 72 horas; entenda

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O governo do Reino Unido lançou a campanha nacional “Be Ready” (“Esteja Preparado”), que orienta a população a manter em casa estoques de alimentos não perecíveis e água suficientes para pelo menos 72 horas. A iniciativa busca preparar as famílias para situações de emergência que possam interromper serviços essenciais, como energia elétrica, abastecimento de água, telefonia e internet.

Entre os riscos considerados estão eventos climáticos extremos, ataques cibernéticos e falhas nas cadeias de abastecimento. O governo britânico, no entanto, ressalta que a campanha não foi lançada em resposta a uma ameaça específica ou iminente.

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O primeiro-ministro Andy Burnham defendeu a iniciativa como uma medida preventiva e afirmou que a recomendação não significa incentivar compras por pânico.

“Não se trata de compras por pânico. Eu entendo o que seu ouvinte está dizendo, mas trata-se apenas de tomar medidas sensatas para ter o suficiente em casa para enfrentar uma situação difícil”, afirmou.

O que a população deve armazenar?

A lista oficial recomenda manter três litros de água potável por pessoa por dia, o equivalente a nove litros para cada pessoa durante 72 horas. A quantidade pode ser maior caso seja necessário utilizar água para cozinhar e lavar.

Na alimentação, a orientação é priorizar produtos com longa validade que não dependam de refrigeração ou preparo, como carnes, peixes e vegetais enlatados, frutas secas e castanhas.

A campanha também recomenda manter em casa:

Lanterna e pilhas extras;

Rádio portátil a bateria ou de funcionamento manual;

Carregador portátil para celular;

Dinheiro em espécie;

Cobertores e roupas quentes;

Kit de primeiros socorros;

Medicamentos essenciais.

Famílias com crianças pequenas devem considerar fórmulas infantis e fraldas. Também é necessário reservar água e alimentos para animais de estimação.

Estoque deve ser montado aos poucos

O governo não recomenda que as famílias comprem todos os produtos de uma só vez. A orientação é verificar primeiro o que já existe em casa e acrescentar os itens necessários durante as compras habituais, distribuindo os custos ao longo do tempo.

A lista deve ser revisada a cada seis meses, com a substituição de produtos vencidos e a atualização dos suprimentos conforme as necessidades de cada família.

Outra medida destacada pela campanha é a inscrição no Priority Services Register, cadastro que permite às empresas de energia, gás e água identificar consumidores que podem precisar de assistência adicional durante interrupções no fornecimento.

Segundo o governo britânico, a preparação das famílias também ajuda a reduzir a pressão sobre os serviços de emergência, permitindo que as equipes priorizem as pessoas que mais precisam de atendimento durante uma crise.