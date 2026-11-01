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FOGO AMIGO

Cineasta sofre disparo acidental em estande de tiro

Michael Mann, de 83 anos, recebeu tiro acidental enquanto treinava com armas

Rodrigo Tardio
Por
Mann foi prontamente hospitalizado para observação e curativos
Mann foi prontamente hospitalizado para observação e curativos - Foto: Unique NICOLE | AFP

O renomado diretor Michael Mann, de 83 anos, protagonizou um susto em Hollywood neste último sábado, 31.

O célebre cineasta por trás de obras-primas como Fogo Contra Fogo, Colateral e Profissão: Ladrão, sofreu um tiro acidental enquanto realizava treinamentos em um clube de tiro credenciado na Califórnia.

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​De acordo com o comunicado oficial emitido por representante à imprensa, o incidente ocorreu quando a arma disparou acidentalmente ainda no coldre, resultando apenas em ferimentos leves e superficiais.

Liberação médica

​O realizador foi prontamente hospitalizado para observação e curativos, com previsão de liberação médica já para este domingo, 1.

Fã e praticante de tiro esportivo há longas datas, Mann não pretende diminuir o ritmo frenético de suas atividades na indústria cinematográfica.

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Retomada

​Conhecido por ter precisão técnica e rigor visual nas telas, o diretor comandou recentemente a cinebiografia Ferrari — protagonizada por Adam Driver.

O cineasta já se encontra focado nos preparativos para a pré-produção da aguardada continuação de Fogo Contra Fogo, cujas gravações têm início previsto para os primeiros meses do próximo ano.

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Tags

Hollywood Michael Mann tiro acidental

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