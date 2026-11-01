Cineasta sofre disparo acidental em estande de tiro

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O renomado diretor Michael Mann, de 83 anos, protagonizou um susto em Hollywood neste último sábado, 31.

O célebre cineasta por trás de obras-primas como Fogo Contra Fogo, Colateral e Profissão: Ladrão, sofreu um tiro acidental enquanto realizava treinamentos em um clube de tiro credenciado na Califórnia.

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​De acordo com o comunicado oficial emitido por representante à imprensa, o incidente ocorreu quando a arma disparou acidentalmente ainda no coldre, resultando apenas em ferimentos leves e superficiais.

Liberação médica

​O realizador foi prontamente hospitalizado para observação e curativos, com previsão de liberação médica já para este domingo, 1.

Fã e praticante de tiro esportivo há longas datas, Mann não pretende diminuir o ritmo frenético de suas atividades na indústria cinematográfica.

Retomada

​Conhecido por ter precisão técnica e rigor visual nas telas, o diretor comandou recentemente a cinebiografia Ferrari — protagonizada por Adam Driver.

O cineasta já se encontra focado nos preparativos para a pré-produção da aguardada continuação de Fogo Contra Fogo, cujas gravações têm início previsto para os primeiros meses do próximo ano.