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Polícia usa canhões de água para dispersar manifestantes

Pessoas mascaradas atearam fogo e soltaram fogos de artifício

Sara Santos
Por
Polícia utiliza água, gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes
Polícia utiliza água, gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes - Foto: Reuters

A onda de manifestações na Europa chegou à Suíça na madrugada deste domingo, 1º. A polícia chegou a usar água para dispersar alguns manifestantes, após pessoas mascaradas atearam fogo e soltaram fogos de artifício no centro de Zurique, capital do país.

De acordo com a polícia municipal, centenas de pessoas se reuniram, por volta das 22h30 do sábado, 31, após convocações nas redes sociais para protestos semelhantes aos que ocorreram na França e em outros países nas últimas semanas.

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Imagens divulgadas na internet mostram manifestantes colocando contêineres de lixo e outros objetos no meio de uma rua, ateando fogo e sendo dispersados pela polícia com canhões de água.

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Segundo as autoridades, equipes de emergência foram alvo de fogos de artifício, garrafas e pedras. Algumas lojas e pontos de transporte público também foram danificados.

Além dos canhões de água, a polícia utilizou gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes.

Apesar de protestos violentos serem raros na Suíça, grupos de esquerda e estudantis estão convocando uma greve geral contra medidas de austeridade para o próximo dia 20 de novembro.

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Tags

europa manifestantes protesto Suiça

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