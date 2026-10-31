Quase meio milhão de pessoas protestam na França, estima sindicato

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Quase meio milhão de pessoas se manifestaram neste sábado, 31, em toda a França, incluindo 200 mil em Paris. A informação é de uma coalizão de organizações da juventude e sindicatos que representam estudantes do ensino médio e universitários.

Por outro lado, o Ministério do Interior francês e a autoridade policial estimaram cerca de 320 mil pessoas no país, das quais 70 mil na capital francesa.

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As manifestações decorreram em geral de forma calma, mas confrontos eclodiram em várias cidades, como Toulouse (sudoeste), Marselha (sudeste) e até Paris, ao fim da marcha, constataram jornalistas da AFP.

Nova onda de protestos

A terceira jornada de protestos contra o aumento do custo de vida começou nesta tarde na França sob um esquema de segurança excepcional, com 70 mil agentes mobilizados para evitar os saques registrados em 17 de outubro.

A seis meses das eleições presidenciais, as manifestações preocupam as autoridades diante da proliferação, nas redes sociais, de apelos à "revolução" e à "insurreição", além do risco de atos "espontâneos" não autorizados na noite de Halloween.

Contra o aumento do custo de vida e à desigualdade

O movimento, formado por ativistas dos "coletes amarelos", sindicatos e estudantes do ensino médio e universitários, surgiu inicialmente para protestar contra o aumento do custo de vida, a desigualdade e a deterioração das condições de ensino.

Após as ações repressivas das forças de segurança e os graves ferimentos sofridos por alguns manifestantes, o movimento ampliou suas reivindicações para incluir maior proteção às liberdades civis e ao direito de protestar.

Nas últimas semanas, manifestações semelhantes lideradas por jovens foram registradas em toda a Europa. Também estavam previstas marchas neste sábado na Alemanha.

Em Paris, milhares de manifestantes, alguns fantasiados de Homem-Aranha, Mario ou Frankenstein, e carregando cartazes com slogans como "alerta climático e custo de vida", começaram a marchar por volta das 14h15 (10h15 no horário de Brasília) em bairros residenciais da zona leste da capital.

Os organizadores, que tentaram sem sucesso obter na Justiça autorização para percorrer o centro de Paris, denunciaram, assim como a Federação das Associações Gerais de Estudantes da França (Fage), "um novo obstáculo ao direito de se manifestar".

*Com informações da AFP