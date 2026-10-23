Clássico entre PSG e Lyon é adiado por conta de protestos na França

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O clássico entre Paris Saint-Germain e Lyon, previsto para acontecer neste domingo, 25, foi adiado para segunda-feira por conta da onda de protestos violentos no país. A decisão foi anunciada pelo Campeonato Francês nesta sexta-feira, 23.

“A LFP toma conhecimento do decreto policial que proíbe a realização da partida entre Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais, no domingo, e decidiu remarcar o confronto para segunda-feira”, informou a liga francesa em comunicado.

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A polícia de Paris está mobilizando recursos para outras áreas enquanto as autoridades francesas se preparam para mais um fim de semana de protestos na capital e em todo o país, depois que alguns dos piores episódios de violência urbana dos últimos anos eclodiram à margem de manifestações realizadas há uma semana.

Manifestações abalam a França

Os tumultos começaram paralelamente a protestos em todo o país contra o aumento do custo de vida. Desde então, as autoridades decretaram toques de recolher parciais em partes de Paris e de outras cidades para evitar novos episódios de violência.

O ministro do Interior da França, Laurent Nunez, anunciou nesta sexta-feira que cerca de 70 mil agentes de segurança serão mobilizados em todo o país neste fim de semana e alertou que apelos à violência e a saques estavam circulando nas redes sociais.

Vários museus de Paris, incluindo o Louvre, onde está o famoso quadro da Monalisa, informaram que permanecerão fechados no sábado, enquanto a Art Basel Paris, maior feira anual de arte da capital francesa, encerrará suas atividades neste fim de semana, dois dias antes do previsto, devido ao risco de protestos.