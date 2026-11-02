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Nova espécie de peixe "peludo" e "invisível" é reconhecida

Chama a atenção entre recifes de coral do sudoeste do oceano Pacífico.

Carla Melo
Por
peixe-cachimbo-fantasma chama a atenção pela sua aparência
peixe-cachimbo-fantasma chama a atenção pela sua aparência - Foto: David Harasti

Uma nova espécie de peixe ganhou reconhecimento científico. Trata-se do peixe-cachimbo-fantasma cujos filamentos lembram pelos e suas características físicas.

O animal, identificado como Solenostomus snuffleupagus foi registrado em 2026 no periódico Journal of Fish Biology, em um estudo assinado pelos pesquisadores Graham Short e David Harasti.

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Para confirmar que o animal pertencia a uma espécie distinta, os autores combinaram análises anatômicas, imagens de microtomografia computadorizada e estudos genéticos.

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Embora o reconhecimento seja recente, os registros do peixe são antigos. Isso porque os pesquisadores utilizaram exemplares coletados na Austrália em 1993. Além desse material, observações e registros fotográficos também ajudaram a esclarecer a identidade do animal.

Peludo e invisível

O aspecto mais marcante do Solenostomus snuffleupagus está nos filamentos alongados que se distribuem pela cabeça, pelo focinho e pelas nadadeiras. Com essa estrutura, o animal apresenta uma aparência desgrenhada, semelhante à de um pequeno mamífero.

No ambiente natural, porém, esses filamentos não chamam atenção apenas pela aparência. Eles também contribuem para a camuflagem marinha. A espécie vive associada a algas vermelhas filamentosas e apresenta características que favorecem sua integração à vegetação dos recifes. Dessa forma, consegue passar despercebida em meio às estruturas onde se abriga.

O tamanho reduzido é outra característica que diferencia o animal. Os exemplares analisados apresentam entre 18 e 34 milímetros de comprimento padrão, medida que vai da ponta do focinho até a base da nadadeira caudal.

Além das dimensões, os pesquisadores encontraram diferenças na estrutura óssea e em outras características anatômicas. Esses detalhes ajudam a distinguir o peixe-cachimbo-fantasma de espécies visualmente semelhantes.

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