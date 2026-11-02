MUNDO
Aventureiro completa volta ao mundo a pé após 28 anos
Em sua jornada, o ex-militar passou por 29 países e atravessou florestas, montanhas e desertos
Após 28 anos, o aventureiro britânico Karl Bushby, com 57 anos, conseguiu dar uma volta ao mundo a pé ao voltar a Hul, sua cidade natal no nordeste da Inglaterra, nesta segunda-feira, 2.
Em sua jornada, o ex-militar passou por 29 países e atravessou florestas, montanhas, desertos e mares de gelo.
"Não fiz isso sozinho. Havia uma grande equipe, a maior equipe: a Terra. Foi isso que foi necessário para que eu pudesse retornar", disse Bushby diante de 500 pessoas reunidas no centro de Hull ao término de sua viagem de 50.000 quilômetros.
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Karl Bushby, que partiu a pé do sul do Chile em 1998, impôs duas regras para seu périplo: a primeira, não utilizar nenhum meio de transporte para se deslocar; e a segunda, não voltar para casa antes de completar o desafio.
O ex-paraquedista do Exército britânico percorreu todo o continente americano, cruzou o Estreito de Bering do Alasca até a Rússia e depois seguiu para a Ásia Central e a Europa.
Após a cerimônia prevista para esta segunda-feira pela prefeitura de Hull, percorrerá a última etapa de sua odisseia até chegar à casa de sua mãe, Angela. Na residência, ele reencontrará o filho Adam, de 32 anos, e conhecerá sua neta, de 12 anos.
O ex-militar afirmou que estava "absolutamente impressionado" com a recepção.
"Muitas pessoas acompanharam a aventura épica de Karl. Todos nós nos sentimos inspirados por seu espírito, sua tenacidade e sua determinação férrea", declarou a prefeita de Hull, Maria Coward, que destacou que a cidade sente "um enorme orgulho por sua incrível façanha".
Muitos obstáculos
Karl Bushby iniciou a aventura aos 29 anos, após o fracasso de seu casamento e a mudança da ex-esposa para a Irlanda do Norte com o filho do casal. Em quase três décadas, sua jornada foi interrompida em várias ocasiões.
A Rússia negou visto ao britânico durante anos, enquanto a crise financeira de 2008 e a pandemia de covid custaram, no total, 14 dos 28 anos de viagem, segundo explicou à AFP no fim de setembro.
Durante estes períodos, ele suspendeu a travessia e morou, entre outros lugares, no México. Uma vez resolvidos os problemas, ele retomava a viagem exatamente de onde havia parado.
Bushby chegou ao Reino Unido no início de outubro, depois de atravessar o Canal da Mancha a nado, procedente do norte da França.
Um pequeno grupo de amigos e familiares, entre eles seu pai, o recebeu em uma praia perto de Dover, no sul da Inglaterra.
*Com informações do APF