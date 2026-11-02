Brasileira de 20 anos morre em queda de jatinho na Flórida

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A copilota do avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas foi identificada como Nathalia Gadelha, de 20 anos. O acidente aconteceu neste domingo, 1º, no condado de Palm Beach.

A jovem está entre as vítimas fatais e teve sua voz registrada na gravação de áudio em que a tripulação pede socorro aos controladores de tráfego aéreo antes da queda.

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Família confirmou a presença de Nathalia na aeronave

A identidade da brasileira foi divulgada com exclusividade pelo New York Post, que conversou com a mãe dela, Camila Gadelha Corteleti. Segundo o jornal, Nathalia estava na aeronave, que havia partido de Austin, no Texas, com destino às Bahamas, quando o jato, modelo Learjet 60, entrou em uma descida acentuada e atingiu o solo.

Três anos de licença

Nathalia é natural do condado de Palm Beach, filha de brasileiros, e chamou atenção ao conseguir a licença de piloto privado aos 17 anos, enquanto ainda cursava o ensino médio na West Boca Raton High School.

A formação foi financiada pela Academia de Aviação do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach, programa lançado naquele ano. Nathalia também estudou na American Flyers, escola de aviação com sede no Texas e unidade na Flórida.

Na época, ela contou à emissora CBS12 que havia começado as aulas de pilotagem em 2020 e acumulado 88 horas de voo antes mesmo de tirar a carteira de motorista.