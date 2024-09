CV ameaça executar motoboys envolvidos em assassinato de motorista

Foto ilustrativa - Foto: Divulgação | Detran

Motoboys envolvidos no assassinato de um motorista, identificado como Jones Mota Lopes, de 55 anos, tiveram as cabeças juradas por criminosos da facção das duas letras, conhecia como Comando Vermelho (CV). O caso aconteceu na Zona Leste de Manaus (AM), na terça-feira, 27

De acordo com informações iniciais, o anúncio das ameaças circulou em grupos do 'Zap' e em publicações feitas nas redes sociais. "Decretados por terem tirado a vida do idoso. Vida paga com vida. A bandeira é sagrada. O trem cheio de ódio”, dizia o comunicado.

Investigações apontam que um bonde com cerca de 30 motociclistas estava envolvido no linchamento do homem. Porém, dois deles tiveram maior foco no tribunal do crime do CV.

Leia também:

>> Operação desmonta esquema de contratações irregulares em Prefeitura

>> Vídeo: pedestre é assaltado por bandido debaixo de chuva em Salvador

>> Policial saca arma em bar após levar “não” de mulher

As identidades de Matheus, conhecido pelo vulgo “Talibã” e a de Luan, vulgo “Pestinha”, foram expostas nas redes sociais como uns dos principais alvos do grupo criminoso.

Entenda o caso:

Jones Mota Lopes foi brutalmente assassinado com socos, chutes e pedradas, após atropelar um motoboy e fugir do local sem prestar socorro. Um grupo com mais de 30 motociclistas perseguiu a vítima e a espancou até a morte. Após o homicídio, os valentões fugiram do local.

O motorista era pai de três filhos e possuía quatro netos. Ele foi sepultado na tarde de quarta-feira, 28, e teve que ficar com o caixão fechado, pois estava com o rosto desfigurado, segundo familiares.