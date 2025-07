Delegado acusado de matar adolescente pede indenização à mãe da vítima

Processo foi aberto em dezembro de 2023 - Foto: Arquivo Pessoal

Acusado de matar a adolescente Katrina Bormio Silva Martins, de 16 anos, durante uma festa de rodeio em Promissão, no interior de São Paulo, o delegado Vinicius Martinez entrou com um processo por danos morais contra a mãe da vítima.

No processo, o delegado pede uma indenização de R$ 30 mil, sob a alegação de que a mulher divulgou informações sigilosas do caso nas redes sociais.

O processo foi aberto em dezembro de 2023, e também tem como ré a Meta, empresa responsável pelas plataformas onde Sabrina Maria Conceição da Silva, mãe da vítima, fez publicações expondo o delegado. Nos conteúdos, ela compartilhou fotos de Martinez, dados pessoais e informações sobre sua carreira.

A defesa do delegado alega que a divulgação desses dados pode gerar "linchamento virtual", colocando a vida de Martinez, de sua família e amigos em risco, além de causar prejuízos à sua imagem pessoal e profissional.

Relembre o caso

Katrina morreu no dia 4 de agosto de 2023, ao ser atingida por um disparo feito por Vinicius Martinez do lado de fora de uma festa de rodeio. O delegado disse que atirou ao tentar conter uma briga, mas acabou atingindo a adolescente, que estava no local esperando pelo pai.

Ele foi preso em flagrante, mas liberado no dia seguinte após pagamento de fiança de 20 salários mínimos (R$ 28.240 na época). No início de julho, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu que o delegado irá a júri popular. Ainda cabe recurso.