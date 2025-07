Menina causou incêndio que matou bebê por não querer cuidar dos irmãos

A irmã mais nova, uma bebê de 11 meses, morreu devido a inalação de fumaça - Foto: Reprodução

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida após atear fogo em um apartamento com seus dois irmãos dentro, na tarde desta segunda-feira, 14, em São Paulo. A irmã mais nova, uma bebê de 11 meses, morreu devido a inalação de fumaça, enquanto o outro irmão, de 2 anos, precisou ser internado em estado grave. À polícia, a adolescente confessou que “não aguentava mais cuidar dos irmãos”.

O caso ocorreu por volta das 14h10, em um conjunto habitacional localizado na Rua 109, no bairro Cantagalo. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, o fogo já havia sido controlado por moradores.

Segundo a PM, um homem entrou no apartamento em chamas pela janela e conseguiu retirar as duas crianças. Apesar do resgate, a bebê morreu por inalação de fumaça. A criança de 2 anos foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Santo Amaro (HSA).

Confissão

Durante o depoimento, a adolescente confessou ter colocado as crianças para dormir, incendiado um carpete no apartamento, liberado o gás de cozinha para facilitar a propagação das chamas e trancado todas as portas do imóvel. Ela ainda revelou que havia planejado o ato com antecedência e chegou a pesquisar quanto tempo levaria para um botijão de gás explodir.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio pela Delegacia de Guarujá. Demais detalhes foram preservados por envolverem menores de idade.