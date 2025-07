"Gangue das do Job": grupo é preso por extorquir clientes em boates

Durante a operação, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação policial realizada nesta terça-feira, 15, desarticulou um esquema criminoso responsável por extorquir clientes de casas noturnas no Jardim Itatinga, em Campinas (SP), e em outras cidades do estado. Dez adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos, todos suspeitos de integrar a organização.

A ofensiva, batizada de Operação Illudere – expressão em latim que significa “enganar” –, foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter 2), com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). As investigações apontaram a existência de pelo menos 27 envolvidos no esquema, que atuavam em diferentes municípios paulistas.

Segundo as autoridades, o grupo obrigava frequentadores dos estabelecimentos a pagar valores abusivos e, em caso de recusa, mantinha as vítimas em cárcere até que o pagamento fosse efetuado. Em apenas um ano, os criminosos movimentaram aproximadamente R$ 1,2 milhão com a prática ilegal.

Durante a operação, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em cidades como Campinas, Indaiatuba, Itupeva, Monte Mor, Sumaré, Hortolândia, Araras, Santos, Catanduva, Praia Grande, São Vicente, Suzano e a capital paulista. Um veículo, diversos celulares e documentos foram recolhidos. Também houve o bloqueio judicial de contas ligadas a 96 pessoas, suspeitas de receber parte do dinheiro extorquido.

Ao todo, a operação mobilizou 160 agentes, distribuídos em 54 viaturas e um helicóptero da Polícia Civil. Em um dos imóveis vistoriados, os policiais resgataram uma adolescente vítima de exploração sexual.

A polícia informou ainda que duas mulheres investigadas por participação no grupo fugiram do país, supostamente para atuar no exterior em atividades ligadas à prostituição.