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CONFUSÃO

Deputado do PL é detido após atirar em balada durante confusão

Parlamentar apresentava sinais de embriaguez no momento da briga

Franciely Gomes
Por
Depitado foi detido em SP
Depitado foi detido em SP - Foto: Reprodução

Marcelo Aguiar se envolveu em uma confusão e foi detido em uma balada no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 19. Deputado estadual pelo Partido Liberal (PL), ele foi acusado de atirar dentro do estabelecimento durante uma briga.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o parlamentar apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem policial. Conduzido ao 14° Distrito Policial, em Pinheiros, Aguiar chegou ao local em prantos.

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Registros mostram o deputado sendo retirado da viatura e recebendo ajuda da Polícia Militar para levantar as pernas e continuar caminhando. Ele prestou depoimento e foi liberado em seguida, devido à imunidade política.

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A arma disparada durante a briga foi apreendida e será analisada pelos policiais. Um carro que estava sob posse do político, com placa oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), também foi apreendido.

Vale lembrar que Marcelo Aguiar disputou a reeleição em 2026 e recebeu 37.585 votos válidos em São Paulo, permanecendo no cargo por mais 4 anos.

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pl Política São Paulo

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