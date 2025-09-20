Desabamento assusta fiéis em igreja histórica; não houve feridos

Ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução Redes Sociais

O desabamento de parte do teto da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cohab Anil II, em São Luís do Maranhão, causou um grande susto, na manhã desse sábado,20. Apesar do impacto e da destruição parcial da estrutura, ninguém ficou ferido.

A área que cedeu estava em obras e, no momento do incidente, não havia ninguém no local. No entanto, veículos estacionados ao redor da igreja foram atingidos pelos destroços. Segundo informações de frequentadores, a parte da igreja utilizada atualmente para missas e eventos religiosos fica nos fundos do prédio e não foi afetada, o que evitou um possível acidente com fiéis.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) e da Defesa Civil foram acionados para atender a ocorrência. A área foi isolada para garantir a segurança e evitar novos riscos.

As causas do desabamento ainda são desconhecidas e devem ser investigadas pelas autoridades nos próximos dias. As informações são do G1.