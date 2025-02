"Grande pesar": políticos baianos lamentam tragédia no Pelourinho

Teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador desaba - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde.

A tragédia no Pelourinho envolvendo a morte de uma turista após a queda do teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, em Salvador, resultou em comoção entre os políticos da Bahia. Diferentes representantes foram às redes sociais para prestar solidariedade às vítimas e lamentar a destruição da estrutura cristã.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), usou o seu perfil do Twitter para expressar sua tristeza diante do desastre. “É com grande pesar que recebi a notícia do desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou na perda de uma vida e deixou outras pessoas feridas. Minha solidariedade aos familiares da vítima e a todos os vítimas dessa tragédia.Meu respeito e gratidão aos bombeiros, profissionais do Samu e demais agentes que atuam nesse momento difícil”, escreveu.



Os dois representantes da Bahia no Senado comentaram sobre o acidente e reforçaram lamentar as perdas. “Uma tristeza a notícia da tragédia na igreja de São Francisco de Assis em SSA que fez 1 vítima fatal e deixou mais 5 pessoas feridas. A igreja belíssima, é parte do patrimônio histórico e cultural da #Bahia e do #Brasil . Minha solidariedade aos amigos e familiares das vítimas”, relatou Angelo Coronel (PSD).

Já Jaques Wagner (PT) manifestou solidariedade às famílias das vítimas e desejou “toda força e uma rápida recuperação aos feridos.Lamento profundamente pelo óbito da jovem Giulia Righetto”.

Representantes da Câmara dos Deputados também compartilharam breves notas em seus perfis do Instagram. A parlamentar Alice Portugal (PCdoB) postou imagem da igreja em destruição e disse ser “uma perda irreparável tanto para as famílias quanto para a história”.

“A perda é irreparável, tanto para as famílias quanto para nossa história e identidade, uma vez que a igreja é um patrimônio material do Brasil, fundado no início do século XVIII. Minha solidariedade à família da vítima e meu desejo de pronta recuperação aos feridos. Que a assistência necessária seja prestada o quanto antes para amenizar a dor desse triste episódio”, declarou, alertando em seguida sobre a urgência nas iniciativas de restauração do patrimônio. "Não podemos assistir à destruição da nossa história sem ação!.”

O deputado Jorge Solla (PT) também manifestou solidariedade e condolências às vítimas.“Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família da turista Giulia Panchoni Righetto, que tragicamente perdeu a vida, e desejamos pronta recuperação aos feridos", lamentou.

Em Salvador, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PSDB), disse ter recebido a notícia com muita tristeza. “Um belíssimo patrimônio histórico e cultural, tombado pelo Iphan, que sempre recebeu visitantes do mundo todo. Esta tragédia tirou a vida de uma jovem de São Paulo e deixou outros turistas feridos. Deixo aqui minha solidariedade às famílias das vítimas neste momento de dor”, publicou.

A vice-prefeita da capital baiana também se solidarizou com as vítimas e em seguida reforçou estar à disposição para “o que for preciso”.

“Me solidarizo com as vítimas do desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco, patrimônio histórico de Salvador, tombado pelo Iphan e considerada uma das sete maravilhas de origem portuguesa do mundo. Que Deus possa confortar o coração de cada familiar da turista de São Paulo que veio a óbito. Nossas equipes da Prefeitura se deslocaram para o local de forma imediata prestando toda assistência. Estamos à disposição para o que for preciso”, afirmou.