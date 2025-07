Descubra qual cidade brasileira é uma das mais arborizadas do mundo

Cidade do Brasil é considerada uma das mais arborizadas do mundo - Foto: Divulgação | Prefeitura de Campo Grande

Uma cidade brasileira tem se consolidado como uma referência mundial em sustentabilidade urbana. Trata-se de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Pela sexta vez consecutiva, o município recebeu o título de Tree City of the World (Cidade Árvore do Mundo), concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em parceria com a Fundação Arbor Day.

O reconhecimento coloca Campo Grande entre as cidades mais arborizadas do planeta, graças aos seus investimentos constantes em áreas verdes, políticas públicas ambientais e ações de conscientização.

O título valoriza o manejo sustentável das florestas urbanas e coloca a cidade em destaque ao lado de outras 210 cidades em 24 países que compõem a rede global.

Modelo de gestão ambiental

Para ser contemplada com o selo internacional, a cidade precisa cumprir exigências como a existência de um órgão responsável pela arborização urbana, leis específicas de manejo, ações educativas e um plano contínuo de plantio e manutenção das árvores.

Campo Grande não apenas cumpre todos esses critérios, como se destaca por ser a única cidade brasileira reconhecida por seis anos seguidos, segundo o site Metrópoles.

De acordo com o Censo Demográfico 2022 do IBGE, 91,4% dos domicílios em Campo Grande estão em ruas com pelo menos uma árvore em área pública, índice muito superior à média nacional, que é de 66%. Em contraste, no Brasil, 34% da população ainda vive em vias completamente sem arborização.

No ranking estadual, Mato Grosso do Sul lidera como o único estado com mais de 90% dos moradores vivendo em ruas arborizadas, atingindo 92,5%.