Diretor executivo do Monte Tabor integra comissão científica do Congresso Nacional de saúde filantrópica

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Dioney Mascarenhas, diretor executivo do Monte Tabor, integra a comissão científica do 34º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, realizado entre os dias 18 e 20 de agosto, em Brasília.

O evento está sendo promovido pela Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), e reúne algumas das principais lideranças da saúde do país para discutir os desafios e os caminhos para o fortalecimento do setor filantrópico brasileiro.

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O tema do congresso é “Saúde: a escolha que transforma o País”, e promove debates sobre sustentabilidade, gestão, inovação, qualidade assistencial, pesquisa clínica, financiamento e políticas públicas de saúde.

A CMB congrega 19 federações estaduais e representa 1.802 hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, instituições que exercem papel estratégico na assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A participação de Dioney na comissão científica reforça a presença do Monte Tabor no debate nacional sobre os rumos da saúde filantrópica, contribuindo para a construção de uma programação voltada aos principais desafios enfrentados pelas instituições do setor. O congresso também reuniu autoridades do primeiro escalão do Governo Federal, entre elas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.