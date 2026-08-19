SAÚDE
Dia D de Vacinação: Adultos também devem atualizar caderneta
Imunização é a principal maneira para manter algumas doenças erradicadas
O Ministério da Saúde preparou para este sábado, 22, um Dia D da Campanha de Multivacinação contra 20 doenças em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais pontos de vacinação de todo o Brasil. A campanha, que segue até o primeiro dia de setembro, acende um alerta não somente para o público infanto-juvenil, mas também para os adultos.
Mesmo a ação sendo lançada para crianças e adolescentes menores de 15 anos, a ação relembra que a vacinação é um dos pontos principais para a manutenção da saúde pública no Brasil, inclusive para os adultos.
Importância da vacinação para adultos
A vacinação constante é um meio para a manutenção da saúde geral, além de prevenir que algumas doenças tidas como erradicadas retornem, como a varíola.
Além disso, a vacinação na fase adulta muitas vezes é motivada por algumas razões, como:
- Reforço da imunidade, visto que algumas vacinas recebidas na infância tem a proteção diminuída ao decorrer do tempo;
- Ajuda no sistema de defesa do corpo, que, enquanto a pessoa envelhece, seu sistema imunológico responde de forma mais lenta;
- A vacinação em adultos ainda ajuda a proteger as pessoas que estão ao seu redor mas não podem receber vacinas.
Principais vacinas que os adultos devem tomar
As principais vacinas que um adulto deve tomar são:
Vacina de Hepatite B (3 doses)
- Doenças evitadas: Hepatite B e Hepatite D
Vacina dT (Dupla Adulto - 3 doses)
- Doenças evitadas: Difteria e tétano
- Observações: Recomenda-se uma dose de reforço aos 34 anos e, posteriormente, uma dose a cada 10 anos
- Em caso de exposição a risco, o intervalo pode ser antecipado para 5 anos
- Para profissionais de saúde e estagiários que trabalham com recém-nascidos, a recomendação é a vacina dTpa
Febre Amarela (1 dose)
- Doenças evitadas: Febre amarela
- Observações: Essencial para residentes ou viajantes de áreas de risco epidemiológico
- Viajantes devem ser vacinados pelo menos 10 dias antes da viagem
Tríplice Viral - SCR
- Doenças evitadas: Sarampo, caxumba, rubéola e síndrome da rubéola congênita
- Esquema vacinal: Até 29 anos: 2 doses. Entre 30 e 59 anos: 1 dose Trabalhadores de saúde (qualquer idade): 2 doses
- Observações: Prioritária para quem convive com imunodeprimidos, profissionais de pediatria e mulheres que planejam engravidar
Varicela (2 doses)
- Doença evitada: Varicela (catapora)
- Público-alvo: Exclusiva para trabalhadores da saúde e povos indígenas que não tenham histórico da doença ou tenham dúvida se já a tiveram
Pneumocócica 20-valente (1 dose)
- Doenças evitadas: Doenças pneumocócicas invasivas
- Observações: Indicada para áreas com circulação viral comprovada, contextos de surto, alto risco epidemiológico ou emergências de saúde pública
O que fazer se perder a carteira de vacinação
O principal documento para fazer o registro e se manter antenado de qual vacina deve ser tomada é a carteira de vacinação, porém, em caso de perda, não é necessário pânico.
Tanto o histórico de vacinação quanto a segunda via da carteira de vacinação podem ser adquiridos de forma online pelo site ou aplicativo do Meu SUS Digital ou presencialmente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Como conseguir a segunda via online
- Baixe o aplicativo Meu SUS Digital no seu celular (disponível para Android e iOS) ou acesse o site oficial.
- Faça login utilizando a sua conta unificada do gov.br.No menu principal, vá em Minha Saúde e selecione Carteira Nacional de Vacinação.
- Visualize todas as doses aplicadas e clique em Exportar caso queira baixar o documento em PDF com QR Code.
Como conseguir a segunda via presencialmente
- Vá até a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou o posto onde você tomou as suas vacinas.
- Leve um documento de identificação com foto (como RG ou CNH), o seu CPF e o cartão do SUS (se tiver).
- O atendente vai procurar o seu histórico no sistema físico ou informatizado e emitir uma nova caderneta na hora.
Sobre o Dia D de Multivacinação
Vale ressaltar que o Dia D da Campanha de Multivacinação vai contar pela primeira vez com a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), além de outros 19 imunizantes, como:
- BCG;
- Hepatite B;
- Penta (DTP/Hib/HB);
- Poliomielite (VIP);
- Rotavírus humano;
- Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;
- Meningocócica C;
- Influenza;
- Covid-19;
- Febre amarela;
- Meningocócica ACWY;
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
- Varicela;
- DTP;
- Hepatite A;
- dT;
- HPV4;
- Dengue tetravalente.