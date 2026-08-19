Terapia de voz: saiba quando procurar ajuda para cuidar da saúde vocal

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A terapia de voz é um tratamento voltado para os distúrbios vocais, ou disfonias, os quais afetam a laringe e podem causar alterações consistentes na fala. Sintomas como rouquidão, dor na garganta, falhas e cansaço ao falar já podem indicar alterações que chamam atenção.

Os exercícios feitos pelos pacientes são personalizados e podem ser aprendidos com um fonoaudiólogo, preparador vocal ou fisioterapeuta respiratório. Após as sessões, é comum sentir que o tom da voz estará mais forte e o paciente desenvolve a consciência de comportamentos vocais saudáveis.

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Quais sinais indicam a necessidade de cuidado médico?

Nem toda alteração na voz significa que existe uma doença, as mudanças podem ocorrer de maneira pontual, como após uma infecção, um longo período de esforço ou até por condições climáticas. Porém, se as alterações forem persistentes, é válido buscar ajuda profissional.

As disfonias podem ser causadas pelo uso inadequado ou abusivo da voz e levar ao surgimento de problemas benignos, como nódulos vocais e pólipos, entre outros. Além de afetarem a qualidade da voz, essas alterações podem dificultar a comunicação e precisam ser investigadas para a definição do tratamento.

Se você apresenta sintomas como esse, o Instituto da Saúde, localizado no campus Paralela da Unijorge, em Salvador, está ofertando terapia de voz gratuita durante o mês de agosto.

Como participar

As triagens são voltadas para adultos e idosos e serão realizadas às segundas e quartas-feiras. A avaliação inicial é necessária para identificar os casos que têm indicação para o acompanhamento e definir a possibilidade de realização do tratamento.

Os interessados devem entrar em contato com o Instituto de Saúde pelo WhatsApp (71) 99611-6919 e aguardar o retorno para o agendamento. No dia da avaliação, é necessário apresentar RG, CPF e cartão do SUS.