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Semaglutida: entenda como atua substância genérica aprovada pela Anvisa

Registro foi concedido à empresa brasileira EMS

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Semaglutida: entenda como atua substância genérica aprovada pela Anvisa
Foto: Reprodução

A aprovação do primeiro genérico de semaglutidapela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), trouxe novamente atenção para uma substância que já é conhecida pelo uso no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

O registro foi concedido nesta segunda-feira, 17, à empresa brasileira EMS. Mas, afinal, como a semaglutida age no organismo e por que ela ajuda no controle da glicose e do apetite?

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Como a semaglutida age?

A semaglutida imita a ação do GLP-1, um hormônio produzido naturalmente pelo intestino após a alimentação. Por isso, é classificada como um agonista do receptor de GLP-1.

A substância atua em diferentes mecanismos do organismo, principalmente no controle da glicose e da fome.

  • Controle da glicemia: a semaglutida estimula a liberação de insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados. Com isso, ajuda a reduzir a glicose na circulação.
  • Aumento da saciedade: o medicamento também atua em áreas relacionadas ao controle do apetite, aumentando a sensação de estar satisfeito e reduzindo a ingestão de alimentos.

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Ao todo são 9 canetas injetáveis que utilizam explicitamente a semaglutida:

  • Ozempic (medicamento de referência para o tratamento do diabetes tipo 2).
  • O primeiro genérico de semaglutida do Brasil (produzido pela farmacêutica EMS).
  • Semaclique (medicamento similar registrado pela Germed/EMS que também consiste em solução injetável de semaglutida).
  • Ozivy (medicamento produzido pela EMS que serve como a referência para o desenvolvimento do genérico).
  • Owozy (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
  • Seemasun (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
  • Zempneo (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
  • Semavy (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
  • Orsema (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
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anvisa Saúde semaglutida

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