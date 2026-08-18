Semaglutida: entenda como atua substância genérica aprovada pela Anvisa

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A aprovação do primeiro genérico de semaglutidapela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), trouxe novamente atenção para uma substância que já é conhecida pelo uso no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

O registro foi concedido nesta segunda-feira, 17, à empresa brasileira EMS. Mas, afinal, como a semaglutida age no organismo e por que ela ajuda no controle da glicose e do apetite?

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Como a semaglutida age?

A semaglutida imita a ação do GLP-1, um hormônio produzido naturalmente pelo intestino após a alimentação. Por isso, é classificada como um agonista do receptor de GLP-1.

A substância atua em diferentes mecanismos do organismo, principalmente no controle da glicose e da fome.

Controle da glicemia: a semaglutida estimula a liberação de insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados. Com isso, ajuda a reduzir a glicose na circulação.

Aumento da saciedade: o medicamento também atua em áreas relacionadas ao controle do apetite, aumentando a sensação de estar satisfeito e reduzindo a ingestão de alimentos.

Ao todo são 9 canetas injetáveis que utilizam explicitamente a semaglutida: