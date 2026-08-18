SAÚDE
Semaglutida: entenda como atua substância genérica aprovada pela Anvisa
Registro foi concedido à empresa brasileira EMS
A aprovação do primeiro genérico de semaglutidapela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), trouxe novamente atenção para uma substância que já é conhecida pelo uso no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.
O registro foi concedido nesta segunda-feira, 17, à empresa brasileira EMS. Mas, afinal, como a semaglutida age no organismo e por que ela ajuda no controle da glicose e do apetite?
Como a semaglutida age?
A semaglutida imita a ação do GLP-1, um hormônio produzido naturalmente pelo intestino após a alimentação. Por isso, é classificada como um agonista do receptor de GLP-1.
A substância atua em diferentes mecanismos do organismo, principalmente no controle da glicose e da fome.
- Controle da glicemia: a semaglutida estimula a liberação de insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados. Com isso, ajuda a reduzir a glicose na circulação.
- Aumento da saciedade: o medicamento também atua em áreas relacionadas ao controle do apetite, aumentando a sensação de estar satisfeito e reduzindo a ingestão de alimentos.
Leia Também:
Ao todo são 9 canetas injetáveis que utilizam explicitamente a semaglutida:
- Ozempic (medicamento de referência para o tratamento do diabetes tipo 2).
- O primeiro genérico de semaglutida do Brasil (produzido pela farmacêutica EMS).
- Semaclique (medicamento similar registrado pela Germed/EMS que também consiste em solução injetável de semaglutida).
- Ozivy (medicamento produzido pela EMS que serve como a referência para o desenvolvimento do genérico).
- Owozy (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
- Seemasun (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
- Zempneo (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
- Semavy (caneta de semaglutida obtida por via sintética).
- Orsema (caneta de semaglutida obtida por via sintética).