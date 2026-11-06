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BRASIL

Doze brasileiros estavam em micro-ônibus acidentado na Turquia

Último boletim aponta que quatro brasileiros continuam hospitalizados

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Estado de saúde das vítimas internadas é considerado estável, sem risco de morte
Estado de saúde das vítimas internadas é considerado estável, sem risco de morte - Foto: Reprodução

​O governo brasileiro manifestou profundo pesar pelo grave acidente de trânsito registrado na última quinta-feira, 5, nas proximidades do povoado de Alayhan, região central da Turquia.

A ocorrência envolveu um micro-ônibus de turismo que transportava doze cidadãos brasileiros, além de passageiros de outras nacionalidades.

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Boletim médico

​De acordo com o boletim médico repassado às autoridades consulares do Brasil, quatro brasileiros continuam hospitalizados. O estado de saúde das vítimas internadas é considerado estável, sem risco de morte.

​Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores prestou solidariedade aos feridos e aos parentes. O Itamaraty confirmou que está oferecendo integral suporte aos nacionais atingidos por meio da Embaixada do Brasil em Ancara e da representação consular local.

​O cônsul-honorário brasileiro na Capadócia acompanha o caso diretamente e realizou visitas pessoais aos feridos que se encontram sob cuidados médicos na manhã desta sexta-feira, 6.

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acidente de trânsito turquia

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