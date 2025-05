Empreender no Brasil: veja dicas para fazer um negócio dar certo

Cenário empreendedor vem crescendo ano a ano no Brasil - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde 28/09/21

Abrir um negócio tem sido o objetivo cada vez mais de brasileiros. Apesar dos desafios, cresce o número de pessoas que demonstram o interesse em empreender no país. Isso é o que apontam os dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (em português, Monitor Global de Empreendedorismo), realizado com apoio do Sebrae.

A pesquisa demonstra que ocorreu um aumento de 75% no número de interessados em empreender em 2020, ano do início da pandemia de Covid-19.

Este período impulsionou o mercado por ter sido um momento atípico e inesperado na vida de todos, em que exigiu que as pessoas se reinventassem e buscassem algum tipo de renda extra ou até mesmo a renda cheia.

Além disso, ainda de acordo com dados do GEM, desta vez de 2024, quase metade da população adulta brasileira, de 18 a 64 anos, são dados como “potenciais empreendedores”, que são pessoas que ainda não empreendem, mas desejam abrir um negócio em até três anos.

Somado a isso, é dito na pesquisa ainda que “Ter seu próprio negócio” segue em terceiro lugar de sonho mais citado, sendo dito por 34% da população adulta, ficando atrás somente de “Comprar a casa própria” e “Viajar pelo Brasil”.

Desafios para começar um empreendimento

Porém, mesmo com esses números, a opção de se tornar um empreendedor no Brasil ainda é algo desafiador. O Portal A TARDE conversou com o empreendedor Eduardo Lobo, CEO da QRPoint — startup baiana que oferece soluções para o departamento pessoal.



O empresário, que está há nove anos no mercado com sua empresa, compartilhou alguns desafios de empreender.



“São muitos desafios para empreender no Brasil, desde questões de maior complexidade de regulação, uma menor eficiência dos órgãos públicos, grande carga tributária, indo até para questões mais internas, como dificuldade de encontrar e manter talentos e a falta de um ecossistema colaborativo”, declarou Eduardo.

Eduardo Lobo, empreendedor fundador da QR Point. | Foto: Divulgação

Conselhos para quem quer começar um negócio

Eduardo Lobo também passou alguns conselhos que gostaria de ter recebido quando começou sua trajetória empreendedora e fundou a QRPoint com seus sócios em 2016. Confira pontos importantes para começar a empreender com mais assertividade:

Focar em contratar bem os colaboradores e formar equipe inicial;

e formar equipe inicial; Construir um cultura organizacional forte e única desde o primeiro dia;

Ter um planejamento estratégico e saber adaptá-lo rapidamente;

Ter uma comunicação bem estratégica para feedbacks de clientes sobre o produto;

Escolher com mais critério e paciência os investidores.

Cenário positivo no Brasil

Com o crescimento do “cenário empreendedor” no Brasil, Eduardo Lobo avalia esse momento como um “ciclo positivo para a sociedade”.

“Ver esse movimento é com certeza muito positivo, pois o empreendedorismo gera um ciclo positivo para a sociedade, pessoas e o país como um todo, então com certeza é um movimento muito positivo e que deve ser cada vez mais ampliado e incentivado”, disse.

Muitas pessoas foram pegas desprevenidas quando, há cinco anos atrás, uma pandemia tomou o globo, e para o mundo empreendedor não foi diferente.

Eduardo explicou à reportagem que os empreendedores "tiveram que mudar e adaptar muita coisa nesse período".

"A pandemia moldou toda a cena empreendedora como ela é hoje, acelerando digitalização das empresas, aprofundando as questões sobre flexibilidade no trabalho, balanceamento do trabalho com qualidade de vida, a cultura e o ambientes nas empresas, temas que estão em foco até hoje", completou Eduardo.