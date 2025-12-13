BRASIL
Enel determina prazo para restabelecer energia em São Paulo
Site oficial da Enel afirma que 448 mil clientes ainda estão sem luz por causa do vendaval de quarta-feira
A Enel São Paulo afirmou que vai restabelecer seus serviços e normalizar o fornecimento de energia aos consumidores da Grande São Paulo que foram atingidos pelo forte vendaval na quarta-feira, 10. O prazo para o retorno da energia foi estipulado para domingo, 14.
A empresa afirmou que já conseguiu restabelecer os serviços para cerca de 3,1 milhões de clientes afetados pelos fortes ventos.
De acordo com o site oficial da Enel, 448 mil clientes ainda seguem sem luz por conta do vendaval. O número chegou a subir ao longo da noite desta sexta-feira, 12, por conta de uma chuva que atingiu a região.
Novo prazo
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu um prazo de 12 horas para que a Enel restabeleça a energia elétrica a todos os clientes de sua área de concessão em São Paulo.
Caso a determinação não seja cumprida, a empresa terá de pagar uma multa de R$ 200 mil por hora. A Justiça aceitou uma ação do Ministério Público estadual e da Defensoria Pública.
Para alguns casos, a juíza Gisele Valle Monteiro da Rocha, da 31ª Vara Cível do Estado, determinou que a religação da energia seja imediata, ou em no máximo 4 horas.
Prioridades
A juiza apontou algumas prioridades, como:
- hospitais e serviços de saúde;
- pessoas que dependem de equipamentos médicos elétricos de uso contínuo para viver;
- instituições públicas essenciais, como delegacias, presídios e equipamentos de segurança;
- creches;
- escolas e espaços coletivos;
- sistemas de abastecimento de água e saneamento;
- condomínios com bombas elétricas;
- locais que concentram idosos e pessoas com deficiência.
Já para os demais clientes, a juíza determinou o prazo de 12 horas a partir da notificação à companhia, também sob pena de multa por hora.
Apesar de a Justiça ter dado essa decisão, que já se tornou de conhecimento público, noticiada na mídia, a Enel disse que não foi intimada e completou com a resposta copia e cola desta semana: 'segue trabalhando de maneira ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia ao restante da população que foi afetada pelo evento climático'.
