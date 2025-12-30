BRASIL
Entidade espiritual garante Réveillon sem chuva forte em capital
Porta-voz da médium diz que atuação espiritual mira o Réveillon
Por Iarla Queiroz
A possibilidade de chuva na noite da virada ainda aparece nos modelos meteorológicos, mas, segundo a Fundação Cacique Cobra Coral, o Réveillon de 2026 no Rio de Janeiro já conta com um reforço espiritual para evitar temporais.
De acordo com a entidade, os trabalhos já estão em andamento para garantir uma passagem de ano sem chuvas fortes ou trovoadas.
Operação Réveillon já começou
Em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira, durante a apresentação do esquema oficial da festa, o prefeito Eduardo Paes voltou a mencionar a participação da médium Adelaide Scritori, que diz incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral. Segundo a fundação, a chamada “Operação Réveillon” teve início há cerca de uma semana.
"Começamos os trabalhos justamente para alterar previsões de chuva intensa na virada. Chegamos ao Rio na sexta-feira. Desta vez, a preocupação não é apenas com a festa carioca, mas também com os paulistas" afirmou Osmar Santos, porta-voz da Fundação Cacique Coral e marido da médium.
Leia Também:
Nuvens desviadas para ajudar São Paulo
De acordo com Osmar Santos, o trabalho espiritual prevê o direcionamento das nuvens carregadas para a divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O objetivo, segundo ele, é contribuir para o abastecimento de rios que alimentam o Sistema Cantareira.
"A orientação é levar essas nuvens para áreas estratégicas, ajudando as nascentes que abastecem o Cantareira, que está com níveis muito baixos" explicou o porta-voz em entrevista ao jornal O Globo.
Sistema Cantareira em alerta
Atualmente, o Sistema Cantareira, principal fonte de abastecimento de água da Grande São Paulo, opera com cerca de 20% da capacidade. O cenário preocupa autoridades e moradores, especialmente em meio a uma onda de calor que atinge o estado, levantando o temor de que se repita a crise hídrica vivida há quase uma década, quando o sistema chegou a operar abaixo do volume útil.
Entidade já atuou em grandes eventos
Segundo a fundação, o Cacique Cobra Coral — que se manifestaria por meio de Dona Adelaide — teria encarnado, em vidas passadas, como figuras históricas como Abraham Lincoln e Galileu Galilei. Além de carnavais e réveillons no Rio, a entidade já teria atuado em eventos de grande porte, como a Olimpíada de 2016 e shows de Madonna e Lady Gaga, realizados em Copacabana.
Enquanto a ciência segue monitorando o clima, a fundação garante: do ponto de vista espiritual, a virada do ano está sob controle.
