Entregador cadeirante viraliza ao mostrar rotina de trabalho por app

O primeiro mostrando o seu primeiro dia de trabalho viralizou na web - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Samuel Soares Araújo, de 19 anos, tornou-se um fenômeno nas redes sociais ao compartilhar sua rotina como entregador por aplicativos utilizando uma cadeira de rodas, em São José, em Florianópolis (SC).

O jovem publicou, no dia 5 de março, um vídeo mostrando o seu primeiro dia de trabalho. A iniciativa rapidamente ganhou repercussão e chamou atenção pela forma como ele adaptou a atividade à sua realidade.

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“Tem aqueles que fazem entregas de moto, de carro, de bicicleta… mas de cadeira acho que é a primeira vez. Primeiro no Brasil, se bobear”, afirmou Samuel em entrevista ao Balanço Geral, da NDTV Record.

Veja o vídeo:

Samuel utiliza cadeira de rodas há quase dez anos, devido a uma má-formação na infância. Mesmo diante das limitações físicas, ele decidiu buscar alternativas para entrar no mercado de trabalho e conquistar autonomia financeira.

Segundo o jovem, ele já tinha uma noção da rotina dos entregadores antes de começar. “Eu já conhecia mais ou menos a rotina. Sabia que tinham pontos e rotas. Um dia abordei um entregador para perguntar onde era bom de ficar, e ele me indicou o ponto do bairro Kobrasol”, contou.

Morando sozinho, Samuel utiliza a renda das entregas para arcar com as despesas de casa. Com a cadeira de rodas, ele conseguia realizar cerca de seis entregas por dia, sempre dentro de um raio de até um quilômetro.

Após a repercussão nacional do caso, Samuel recebeu a doação de um triciclo motorizado, o que deve ampliar suas possibilidades de trabalho. “Além de conseguir fazer mais entregas em menos tempo, o triciclo servirá também para o meu dia a dia”, afirmou.