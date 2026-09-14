CONFIRA
EUA oferecem formação gratuita para 450 professores de inglês
Programa on-line terá 86 horas de aulas e atividades entre novembro e junho
Professores de inglês de instituições públicas ou privadas podem se inscrever no programa Access for Teachers 2026–2027, que oferece 450 vagas para uma formação online e gratuita.
As inscrições começaram nesta segunda-feira, 14, e seguem até 4 de outubro.
A iniciativa é promovida pela Embaixada e pelos Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO), em parceria com a Associação de Servidores da Educação Básica do estado do Piauí (ASSEBEPI).
Com 86 horas de formação, o programa será realizado entre novembro de 2026 e junho de 2027. A programação terá encontros online ao vivo e atividades assíncronas, permitindo que os participantes desenvolvam novas competências e conheçam práticas aplicáveis em sala de aula.
Entre os temas previstos estão:
- Metodologias ativas;
- Letramento digital;
- Inteligência artificial aplicada ao ensino de inglês;
- Gamificação;
- Aprendizagem baseada em projetos;
- Aprendizagem baseada em tarefas.
Quem pode participar
Podem se candidatar professores de inglês de instituições públicas ou privadas que tenham nível básico de inglês e acesso à internet.
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As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online. A lista dos selecionados será divulgada a partir de 19 de outubro.
Segundo Emily Ferlis, diretora do Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a formação busca ampliar o repertório dos professores e fortalecer suas práticas pedagógicas.
“O Access for Teachers oferece aos professores oportunidades para fortalecer sua prática em sala de aula e ampliar seu repertório de metodologias e ferramentas para o ensino de inglês. O programa também promove o intercâmbio profissional e intercultural entre educadores brasileiros e parceiros ligados aos Estados Unidos”, afirmou.