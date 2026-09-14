EUA oferecem formação gratuita para 450 professores de inglês

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Professores de inglês de instituições públicas ou privadas podem se inscrever no programa Access for Teachers 2026–2027, que oferece 450 vagas para uma formação online e gratuita.

As inscrições começaram nesta segunda-feira, 14, e seguem até 4 de outubro.

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A iniciativa é promovida pela Embaixada e pelos Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO), em parceria com a Associação de Servidores da Educação Básica do estado do Piauí (ASSEBEPI).

Com 86 horas de formação, o programa será realizado entre novembro de 2026 e junho de 2027. A programação terá encontros online ao vivo e atividades assíncronas, permitindo que os participantes desenvolvam novas competências e conheçam práticas aplicáveis em sala de aula.

Entre os temas previstos estão:

Metodologias ativas;

Letramento digital;

Inteligência artificial aplicada ao ensino de inglês;

Gamificação;

Aprendizagem baseada em projetos;

Aprendizagem baseada em tarefas.

Quem pode participar

Podem se candidatar professores de inglês de instituições públicas ou privadas que tenham nível básico de inglês e acesso à internet.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online. A lista dos selecionados será divulgada a partir de 19 de outubro.

Segundo Emily Ferlis, diretora do Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a formação busca ampliar o repertório dos professores e fortalecer suas práticas pedagógicas.

“O Access for Teachers oferece aos professores oportunidades para fortalecer sua prática em sala de aula e ampliar seu repertório de metodologias e ferramentas para o ensino de inglês. O programa também promove o intercâmbio profissional e intercultural entre educadores brasileiros e parceiros ligados aos Estados Unidos”, afirmou.