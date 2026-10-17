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Ex-presidente José Sarney recebe alta após nove dias de internação

Sarney ficou internado em hospital no Nordeste

Agatha Victoria Reis
Por
Ex-presidente da República José Sarney
Ex-presidente da República José Sarney - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado, 17, após nove dias internado no UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís (MA). De acordo com o boletim médico, Sarney teve uma evolução clínica e continuará em acompanhamento médico.

Sarney foi internado no dia 9 de outubro, com dores abdominais, e precisou passar por uma cirurgia para reverter uma obstrução intestinal. O procedimento ocorreu normalmente, segundo informações divulgadas na época.

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Em publicação no Instagram, na segunda-feira, 12, o ex-presidente afirmou que apresentava melhora e havia sido transferido para um quarto do hospital. Na postagem, ele mencionou a sobrinha Júlia, médica que faz parte da equipe da unidade de saúde e o acompanhou durante a internação.

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Terceira internação em dois meses

Esta foi a terceira internação de Sarney em um intervalo de dois meses. Em 13 de setembro, ele deu entrada no mesmo hospital, em São Luís, com pneumonia bacteriana e iniciou tratamento com antimicrobianos intravenosos.

Após receber alta três dias depois, voltou a ser internado em 24 de setembro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra a pneumonia e realizar um check-up.

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