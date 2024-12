Ex-vereador é baleado durante tentativa de assalto e carro pega fogo

Vítima foi baleada no braço e seu estado de saúde é estável - Foto: Reprodução / Metropoles

O ex-vereador de Belford Roxo, Marco Antônio Gonçalves, mais conhecido como Marcão Kiko, que também é policial militar da reserva, foi baleado no braço em uma possível tentativa de assalto enquanto dirigia pela Avenida Joaquim da Costa Lima, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas por seu filho nas redes sociais, o estado de saúde de Marcão é estável.



“Aos amigos e familiares que estão preocupados com o meu pai, graças a Deus ele se encontra em situação estável. Qualquer novidade estarei respondendo a todos assim que puder. Obrigado pelo carinho e preocupação”, postou o filho do vereador nas redes sociais.

Ainda conforme apurações preliminares, dois homens em uma motocicleta tentaram abordar Marcão, que estava dentro de seu carro. Ao perceber a ameaça, o ex-vereador tentou escapar acelerando o veículo. Durante a fuga, a moto dos assaltantes ficou presa no carro de Marcão, e ambos os veículos acabaram incendiando.

“De acordo com o comando da unidade, o agente foi vítima de uma tentativa de roubo quando passava com seu veículo particular, pela Av. Joaquim da Costa Lima na altura das Três Setas. Na ação, o agente foi ferido no braço e precisou ser socorrido para a UPA da região. A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo)”, informou a Polícia Militar.