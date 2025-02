Falha no motor pode ter causado a queda de avião em São Paulo

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas no acidente - Foto: Reprodrução/TVGlobo

Uma das principais linhas de investigação sobre o acidente aéreo ocorrido na zona oeste de São Paulo, na sexta-feira, 7, aponta para a possibilidade de um defeito no motor da aeronave. O avião decolou da cabeceira 12 do Aeroporto Campo de Marte por volta das 7h15. Dois minutos após a decolagem, o piloto solicitou um pouso de emergência, mas não conseguiu completar o procedimento.



A aeronave acabou caindo na pista da Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, zona oeste da cidade. Em um áudio de um piloto que aguardava para decolar no mesmo aeroporto, ficou registrado que o comandante do voo havia solicitado um retorno imediato ao Campo de Marte momentos antes do acidente.

De acordo com informações da GloboNews, o modelo King Air F90, que tinha como destino Porto Alegre (RS), havia sido levado à oficina uma semana antes do acidente devido a um problema no sistema de RPM de um de seus motores. Esse sistema é responsável por monitorar a velocidade de rotação do motor e é crucial para a decolagem e o desempenho da aeronave. Especialistas acreditam que a falha pode ter comprometido a potência e o torque necessários para que o avião conseguisse ganhar altitude e atingir a velocidade adequada.

O acidente resultou na morte do advogado e proprietário da aeronave, Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, e do piloto Gustavo Carneiro Medeiros. Não havia mais passageiros a bordo. Além das duas vítimas fatais, outras sete pessoas ficaram feridas, incluindo passageiros de um ônibus atingido pela aeronave. Todas as vítimas foram prontamente socorridas por equipes de resgate.

O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), sediado na capital paulista, é o responsável pelas investigações do acidente.