BRASIL

Família é acusada de tentar embarcar em voo com idosa morta

Mulher foi conduzida até a aeronave em uma cadeira de rodas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/12/2025 - 8:40 h
A idosa chegou a ser acomodada na parte traseira do avião -

Uma tentativa de embarque de uma idosa britânica de 89 anos, que já estava morta, causou um atraso de quase 12 horas em um voo da companhia easyJet. O episódio ocorreu na quinta-feira, 18, no aeroporto de Málaga, na Espanha, quando cinco familiares tentaram levá-la para Londres. As informações são da Euronews.

De acordo com relatos de passageiros, a mulher foi conduzida até a aeronave em uma cadeira de rodas, enquanto os parentes afirmavam que ela “não estava bem” e estaria apenas “dormindo”. Testemunhas disseram ainda que alguns familiares chegaram a se identificar como médicos para tranquilizar as pessoas a bordo.

A idosa chegou a ser acomodada na parte traseira do avião, que já se deslocava para a pista, quando a tripulação percebeu que ela não apresentava sinais vitais. Diante da situação, a aeronave retornou ao terminal. O voo, previsto para decolar às 11h15, só partiu às 22h47, registrando um atraso de cerca de 12 horas.

Uma das passageiras, Tracy-Ann Kitching, relatou nas redes sociais que a mulher demonstrava dificuldade para manter a cabeça erguida ao ser levada para o embarque. Segundo ela, um médico que estava no voo confirmou que a idosa já estava morta quando foi colocada no assento. Outra passageira, Petra Boddington, criticou a atuação da equipe de solo e afirmou que a mulher aparentava estar inconsciente e caída na cadeira de rodas.

Em nota, a easyJet negou ter autorizado o embarque de uma pessoa já falecida. A companhia informou que a passageira possuía um certificado de aptidão para voar e estava viva no momento do embarque. Segundo a empresa, o avião retornou antes da decolagem porque uma cliente precisou de atendimento médico urgente, mas acabou morrendo após a chegada dos serviços de emergência.

A Guarda Civil de Málaga confirmou que agentes foram acionados e que a morte foi oficialmente declarada no local. Apesar da gravidade do caso, não houve prisões.

Alguns passageiros levantaram a hipótese de que a família teria tentado evitar os custos e a burocracia do repatriamento internacional de um corpo, procedimento que exige documentação específica, autorizações sanitárias e, em muitos casos, embalsamamento. Os custos desse tipo de transporte podem variar entre 3 mil e 6 mil euros apenas no transporte aéreo.

x